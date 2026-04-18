Alcaraz, in Spagna è partito l'allarme: nessuno sa quanto è grave l'infortunio. "Roma e Roland Garros a rischio"

In Spagna è scattato l’allarme per Alcaraz . L’annuncio del numero due al mondo del forfait al Masters 1000 di Madrid per un infortunio al polso destro preoccupa non poco i suoi fan, perché ad essere a rischio adesso ci sono anche gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Insomma, Carlitos potrebbe vedere compromessa la stagione sulla terra rossa, con Sinner che può allungare il distacco in vetta al ranking Atp. L’infortunio è avvenuto nel match d’esordio contro il finlandese Otto Virtnanen . In conferenza stampa Alcaraz ha detto: “Ho sentito il polso cedere, ed è più grave di quanto mi aspettassi”. Già queste prime parole non hanno certo rassicurato i tifosi di Carlitos. Ieri poi, il post sui social per annunciare la mancata partecipazione al torneo di Madrid per il secondo anno consecutivo, chiuso con una frase che ha alimentato i dubbi: “Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto”.

Nessuno sa quanto è grave la situazione

Nessuno sa bene quanto è grave e complessa la situazione, ma di sicuro Roma e Parigi sono molto vicine. Gli Internazionali d’Italia iniziano il 6 maggio e il Roland Garros (vero obiettivo di Sinner e Alcaraz) il 24 maggio. I principali quotidiani spagnoli parlano dell’infortunio del murciano con un po’ di preoccupazione. “Bisognerà vedere - scrive Sport.es - se l'infortunio è abbastanza grave da continuare a compromettere il suo programma, o se, al contrario, potrà comunque recarsi a Roma questa volta prima di affrontare l'obiettivo principale del Roland Garros”. Stesso tenore anche per As: “Non si sa ancora per quanto tempo il sette volte campione Slam dovrà rimanere lontano dai campi, e la situazione è delicata anche per via della sua posizione nella classifica mondiale”.

La corsa al numero uno: Sinner può allungare

Alcaraz non difendeva punti alla “Caja Magica”, visto che aveva saltato il torneo anche l’anno scorso. A Roma però difende 1000 punti e 2000 al Roland Garros. In tutto fa 3000 punti contro i 1950 punti di Sinner, sconfitto in finale da Carlitos sia a Roma che a Parigi l’anno scorso. Intanto Jannik è sicuro di arrivare al Foro Italico da numero uno. "Il Masters 1000 di Roma - scrive il Mundo Deportivo - si preannuncia come la prossima tappa sulla terra battuta per Alcaraz, in vista del Roland Garros. Il suo recupero dall'infortunio al polso influenzerà il programma e le decisioni del numero 2 del mondo”. Il sito Puntodebreak specializzato sul tennis non fa previsioni ottimiste: “La realtà è che, qualunque cosa accada, Carlos Alcaraz arriverà al Roland Garros in condizioni fisiche precarie. Nella migliore delle ipotesi, giocherà il Masters 1000 di Roma, con una preparazione attentamente pianificata, che comporta il peso psicologico del rientro da un infortunio così delicato. Se non sarà al 100%, è chiaro che giocherà solo il Roland Garros, il suo principale obiettivo a breve termine, ma deve essere consapevole della gravità della situazione ed evitare di affrettare il recupero”. Insomma, nelle prossime settimane saranno tutti con il fiato sospeso per seguire il percorso di recupero con Alcaraz. Non vederlo a Roma e Parigi sarebbe una grossa perdita, non solo per i suoi tifosi.