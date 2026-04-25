L'emozionante messaggio di Nadal per Alcaraz dopo la batosta per l'infortunio al polso: "Quello che stai facendo..."

A ventiquattro ore dall'annuncio via social di Carlos Alcaraz , che tristissimo ha comunicato la sua assenza dai campi per più di qualche settimana a causa del problema al polso che lo tormenta, sono migliaia le reazioni e i messaggi di conforto giunti allo spagnolo grande rivale del nostro Jannik Sinner. Tra i tanti, avrà certamente scaldato il cuore del numero 2 del mondo quello carico di affetto da parte della leggenda Rafa Nadal .

Né Roma, né Parigi per Alcaraz

Prima è arrivato il forfait nella sua Madrid, quindi l'annuncio che anche per Roma non ce l'avrebbe fatta, infine dopo il consulto con medici e staff la batosta Parigi. Sarà lunga la pausa per Alcaraz, cui Sinner ha augurato con sincerità di riprendersi almeno in vista di Wimbledon, per tornare a duellare a bordo rete e in cima alla classifica Atp. Oltre a Jannik, anche Rafa Nadal ci ha tenuto ad incoraggiare il connazionale.

Il messaggio di Nadal

Così Rafa commentando il post ig di Alcaraz: "Forza Carlos! Spero che tu ti riprenda il più velocemente possibile. Questi momenti di difficoltà danno valore a tutto quello che stai facendo. Tanta forza e un forte abbraccio!".