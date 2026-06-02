Alcaraz riprende ad allenarsi, ma usa solo la mano sinistra

Procede il recupero dall'infortunio al polso destro per Carlos Alcaraz, che ha postato sui social alcuni video in cui si allena. Lo spagnolo, fermo dall'ATP 500 di Barcellona e costretto a rinunciare al Roland-Garros, ha annunciato che salterà anche l'intera stagione su erba e non prenderà dunque parte né all'ATP 500 del Queen's né a Wimbledon. Nel mirino sembra dunque esserci la stagione sul cemento nordamericano e, se il fisico glielo permetterà, il numero due al mondo vorrà farsi trovare pronto. Dopo che nei giorni scorsi erano circolate delle immagini di Alcaraz che si divertiva su una spiaggia in Portogallo, giocando a calcio con degli amici, lo stesso tennista di Murcia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di immagini e filmati del mese di maggio. Due in particolare hanno attirato l'attenzione e lasciano ben sperare in vista del futuro.