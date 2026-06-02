Alcaraz riprende ad allenarsi, ma usa solo la mano sinistra
Procede il recupero dall'infortunio al polso destro per Carlos Alcaraz, che ha postato sui social alcuni video in cui si allena. Lo spagnolo, fermo dall'ATP 500 di Barcellona e costretto a rinunciare al Roland-Garros, ha annunciato che salterà anche l'intera stagione su erba e non prenderà dunque parte né all'ATP 500 del Queen's né a Wimbledon. Nel mirino sembra dunque esserci la stagione sul cemento nordamericano e, se il fisico glielo permetterà, il numero due al mondo vorrà farsi trovare pronto. Dopo che nei giorni scorsi erano circolate delle immagini di Alcaraz che si divertiva su una spiaggia in Portogallo, giocando a calcio con degli amici, lo stesso tennista di Murcia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di immagini e filmati del mese di maggio. Due in particolare hanno attirato l'attenzione e lasciano ben sperare in vista del futuro.
Alcaraz, i video postati sui social
Dopo alcune lunghe settimane lontane dal campo e con un tutore all'altezza del polso della mano destra, Alcaraz ha finalmente ripreso in mano la racchetta. Ovviamente è ancora presto per allenarsi regolarmente e colpire dritti, tuttavia ci sono comunque degli esercizi che Carlos ha potuto fare. Su un campo in cemento presso la sua accademia, partendo del centro si spostava a destra, mimando solo il movimento del dritto, poi si spostava a sinistra e colpiva la palla che gli veniva lanciata con la mano sinistra, improvvisando un dritto "alla Nadal", con tutte le dovute proporzioni. In un altro video, invece, un Alcaraz a torso nudo si è dilettato in una corsa all'aperto con un bel tramonto sullo sfondo. Il rientro in campo sembra essere ancora lontano, ma quantomeno s'intravedono dei segnali incoraggianti.