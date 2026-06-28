Alcaraz, il rientro è sempre più vicino: Carlos si allena con la racchetta

Il rientro di Carlos Alcaraz non è mai stato così vicino: il fuoriclasse spagnolo, numero due al mondo, è infatti tornato ad usare la racchetta con la mano destra. Out per un problema al polso dall'Atp 500 di Barcellona - andato in scena tra il 13 e il 19 aprile scorso - che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, il murciano classe 2005 ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram che lo ritrae concentrato in allenamento e con indosso la canotta dei Golden State Warriors, la numero 30 di Steph Curry.