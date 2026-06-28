Alcaraz, il rientro è sempre più vicino: Carlos si allena con la racchetta
Il rientro di Carlos Alcaraz non è mai stato così vicino: il fuoriclasse spagnolo, numero due al mondo, è infatti tornato ad usare la racchetta con la mano destra. Out per un problema al polso dall'Atp 500 di Barcellona - andato in scena tra il 13 e il 19 aprile scorso - che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, il murciano classe 2005 ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram che lo ritrae concentrato in allenamento e con indosso la canotta dei Golden State Warriors, la numero 30 di Steph Curry.
Alcaraz, il rientro è sempre più vicino: la situazione
Il rientro dello spagnolo è dunque sempre più vicino e il video pubblicato oggi - domenica 28 giugno - su Instagram rappresenta più di un semplice indizio: nei mesi precedenti infatti Alcaraz era solito pubblicare sui social video o immagini di allenamenti in cui utilizzava solo la mano sinistra. Ora invece ha iniziato a riutilizzare anche la mano destra con una certa fluidità.
Il ritorno in campo è quindi a un passo? In questo momento non esiste una data ufficiale ma tutto lascia pensare che lo spagnolo abbia già messo nel mirino i tornei oltreoceano di agosto sul cemento, ovvero i Masters 1000 di Montreal e di Cincinnati (dove, da campione in carica, difenderà il titolo conquistato l'anno scorso) in programma prima dell'ultimo torneo Slam stagionale, gli US Open, al via dal 31 agosto.