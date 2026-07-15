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"Alcaraz sul suo lussuoso yacht in Italia con una misteriosa bionda": impazza il gossip in Spagna

Il campione iberico, in attesa di tornare in campo, fa parlare per una sua vacanza al mare in dolce compagnia tra Napoli e Costiera Amalfitana
2 min
TagsAlcaraz

In attesa di tornare in campo, Carlos Alcaraz fa parlare di sé per il gossip per una vacanza al mare in Italia in dolce compagnia. La rivista spagnola Semana infatti ha raccontato che il 23enne tennista spagnolo, fermo da metà aprile per un serio infortunio al polso, avrebbe trascorso alcuni giorni sulla Costiera Amalfitana insieme a una misteriosa ragazza bionda a bordo del suo yacht di lusso, dal valore di oltre 13 milioni di dollari. Il viaggio ha toccato diverse destinazioni nel Golfo di Napoli, con tappe nelle isole di Procida, Ischia e Capri, dove Carlos Alcaraz e la sua compagni di viaggio hanno potuto rilassarsi lontano da occhi indiscreti.

 

Intimità tra Alcaraz e la bionda...

Jorge Borrajo, direttore di Semana, ha spiegato che c’erano tre coppie a bordo dello yacht del campione spagnolo: "Alcaraz si sta godendo i suoi ultimi giorni di vacanza - le parole del giornalista - se tutto andrà per il meglio, tornerà ad allenarsi questa settimana. Si è divertito e rilassato in dolce compagnia. Carlos e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi. Durante i giorni trascorsi sulla Costiera Amalfitana, si notava il loro desiderio di rimanere da soli insieme". Alcaraz non gioca dal 16 aprile, ma nelle prossime settimane dovrebbe tornare in campo.

 

 

 

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