Alcaraz, il rientro è vicino: l’indizio che svela quando finalmente tornerà in campo

Carlos Alcaraz è iscritto al Masters 1000 di Cincinnati. Potrebbe sembrare un dettaglio superfluo, visto che le iscrizioni ai tornei di questa categoria sono automatiche, ma dopo la rinuncia anticipata a Montreal rappresenta comunque un primo indizio sul suo rientro. Lo spagnolo ha infatti ricevuto il via libera per tornare in campo dopo l’infortunio al polso . Nel frattempo, proseguono le vacanze: dopo aver lavorato nei giorni scorsi per preparare il ritorno all’attività, è stato fotografato su uno yacht al largo di Positano in compagnia di una ragazza che, in Spagna, ha già iniziato a far parlare di sé. Tornando al campo, prosegue anche lo swing sulla terra battuta post Wimbledon, con diversi italiani impegnati.

Arnaldi e Pellgrino ko

A Umago ha avuto dell’incredibile la sconfitta di Matteo Arnaldi, arresosi al bosniaco Damir Dzumhur (n.108 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-7(4) 7-6(4). Un paio di punti nel finale del tie-break decisivo sono costati il match al ligure, capace però di lottare per 3 ore e 42 minuti e di dare ulteriore prova di aver ritrovato una condizione atletica straordinaria dopo l’infortunio al piede. Tre set sono stati fatali anche ad Andrea Pellegrino, sconfitto da Andrey Rublev nel secondo turno dell’ATP 250 di Bastad. Il pugliese, arrivato quest’anno a ridosso dei primi 100 grazie al grande torneo disputato a Roma, è ora numero 138 del mondo e aveva una grande occasione per guadagnare terreno in classifica. Rublev, però, nei momenti decisivi ha saputo far valere tutta la sua esperienza, imponendosi per 7-6(3) 6-7(7) 6-3. A livello femminile si conclude invece l’avventura di Miriana Tona al WTA 250 di Atene. Dopo aver conquistato la prima vittoria della carriera nel circuito maggiore, la 31enne azzurra si è fermata al secondo turno contro la danese Clara Tauson con il punteggio di 6-4 6-0. Grazie a questo risultato, Tona guadagnerà una trentina di posizioni, attestandosi intorno alla numero 351 del ranking Wta.