Alcaraz e Claudia Canals, chi è la bionda fotografata con il tennista in Costiera Amalfitana

È stata finalmente svelata l'identità della misteriosa bionda fotografata con Carlos Alcaraz in Costiera Amalfitana : si tratta di un'imprenditrice, più grande di lui ed ex concorrente di un reality show. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti complici anche se erano presenti a bordo altre persone. Non è dunque chiaro se si tratti di amicizia o amore. I media spagnoli sono però riusciti a scoprire l'identità della ragazza: Claudia Canals .

Chi è Claudia Canals, la bionda sullo yacht con Alcaraz

Trent'anni, originaria di Barcellona, Claudia Canals ha costruito la propria carriera nel settore del digitale. Dopo gli studi in Marketing, si è specializzata nella comunicazione e nella gestione dei social media, fino a fondare nel 2025 CC Studio, un'agenzia che si occupa di produzione di contenuti, pubbliche relazioni e gestione dell'immagine per aziende e brand. La trentenne è anche molto attiva sui social, dove il suo profilo Instagram supera i 40 mila follower. Attraverso la piattaforma racconta sia il proprio lavoro sia la passione per i viaggi, condividendo spesso immagini da destinazioni come Maldive, Thailandia, Indonesia, Filippine e Bali. Nel corso della sua attività professionale ha preso parte a eventi di primo piano, tra cui i Premi Goya, collaborando con aziende e incontrando personaggi noti dello spettacolo e dello sport, come Jorge Lorenzo. Parallelamente porta avanti anche alcuni progetti come modella e content creator.

La relazione tra Alcaraz e Claudia Canals

La comparsa di Claudia Canals accanto a Carlos Alcaraz ha inevitabilmente riacceso l'interesse per la vita privata del tennista, da sempre estremamente riservato sulle questioni sentimentali. Negli ultimi mesi il suo nome era già stato accostato ad altre donne, tra cui la cantante Ana Mena. Un'indiscrezione poi smentita da persone vicine ai due. Lo scorso gennaio si era invece parlato di un flirt con la dj Peggy Gou, oggi particolarmente vicina ad un altro tennista, Matteo Berrettini. Secondo alcune ricostruzioni della stampa spagnola, il rapporto tra Alcaraz e Canals sarebbe sbocciato all'inizio dell'estate. Altre fonti, invece, invitano alla prudenza, sottolineando come il campione murciano non sarebbe attualmente interessato a una relazione stabile e che la vacanza in Italia potrebbe rappresentare semplicemente un momento di svago tra amici. Per ora i diretti interessati hanno preferito non commentare. Chi vivrà, vedrà.