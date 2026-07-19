Alcaraz e la storia segreta con Victoria, la figlia di Julio Iglesias  

Carlos Alcaraz continua a far parlare di sé lontano dai campi da tennis. In attesa del suo ritorno, il tennista murciano è diventato protagonista del gossip internazionale. Dopo le foto in Costiera Amalfitana con Claudia Canals , viene a galla la liaison segreta con Victoria Iglesias, figlia del noto cantante Julio Iglesias . Secondo quanto riportato da Hola, tra i due ci sarebbe stata una breve frequentazione, mai evoluta in una relazione stabile. E oggi i rapporti sarebbero rimasti cordiali, tanto che continuano a seguirsi sui social e a nutrire reciproca stima.

La storia segreta tra Alcaraz e Victoria Iglesias

Carlos Alcaraz e Victoria Iglesias si sarebbero conosciuti nel 2024 durante il torneo di Wimbledon. Da quell'incontro sarebbe nata inizialmente un'amicizia, favorita da interessi comuni e da una forte sintonia personale. Con il passare del tempo il rapporto si sarebbe trasformato in una breve frequentazione sentimentale, che però non si sarebbe mai trasformata in una relazione ufficiale. Nonostante la fine della frequentazione, i due avrebbero mantenuto un rapporto sereno e di reciproco rispetto. Tra gli elementi che avrebbero favorito la loro intesa c'è la comune passione per lo sport. Oltre al tennis, Alcaraz dedica infatti gran parte del tempo libero al golf, disciplina che pratica con regolarità. Anche Victoria Iglesias è un'appassionata golfista e, quando si trova nella tenuta di famiglia Cuatro Lunas, a Ojén, in Andalusia, trascorre spesso le giornate sul green, condividendo questa attività con il fratello minore Guillermo. Sport, età simile e valori comuni avrebbero contribuito a creare un legame che, pur non essendosi trasformato in una storia importante, sarebbe rimasto saldo nel tempo sotto forma di amicizia.

Chi è Victoria Iglesias, la figlia di Julio Iglesias

Classe 2001, Victoria Iglesias, è una delle figlie gemelle di Julio Iglesias e dell'ex modella Miranda Rijnsburger. Cresciuta tra Spagna, Stati Uniti e Caraibi, conduce una vita internazionale dividendosi tra New York, Punta Cana e Londra, dove studia Produzione cinematografica e Recitazione. Nel 2019 ha partecipato, insieme alla sorella Cristina, al celebre Ballo delle Debuttanti di Parigi, appuntamento tradizionalmente riservato ai giovani appartenenti a famiglie di primo piano. La moda rappresenta un'altra delle sue grandi passioni. Un interesse coltivato fin dall'infanzia anche grazie all'influenza della madre e alla vicinanza con figure di spicco del settore come lo stilista Oscar de la Renta e la top model Adriana Lima, da tempo legati alla famiglia Iglesias.

Quanti figli ha Julio Iglesias, la famiglia numerosa del cantante

Julio Iglesias ha otto figli, nati da due diverse relazioni. Dalla prima moglie Isabel Preysler ha avuto María Isabel, Julio José e Enrique (anche lui famoso cantante). Dalla seconda moglie Miranda Rijnsburger ha avuto altri cinque figli: Miguel Alejandro, Rodrigo, le già citate gemelle Cristina e Victoria, e Guillermo.