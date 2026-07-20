Alcaraz non perde mai a New York, terza finale vinta: festa sfrenata sugli spalti, gli cade il cellulare e non se ne accorge

New York porta bene ad Alcaraz , ci ha vinto tre finali. Due in campo e una sugli spalti. Carlitos ha trionfato agli Us Open nel 2022 e poi nel 2025, in finale con Sinner : vittoria che gli era valsa anche il ritorno al numero uno al mondo. Ora che è fermo ai box per l’infortunio al polso destro, in via di guarigione, ha festeggiato la terza vittoria vinta, quella della Spagna contro l’ Argentina , da spettatore.

Alcaraz, la giornata lunghissima e la festa finale

La gioia di Alcaraz era incontenibile al fischio finale: si è messo a ballare sugli spalti del MetLife Stadium, era così scatenato e su di giri che non si è accorto di aver perso il cellulare. La scena immortalata dai social è diventata subito virale. È stata una giornata lunghissima, che non dimenticherà mai. Prima, elegantissimo, ha portato la Coppa del Mondo al centro del campo, dentro la preziosa borsa griffata Louis Vuitton. Poi si è cambiato ed è andato in tribuna: ha sofferto, ha esultato per il gol, poi annullato a Nico Williams. Alla fine ha liberato la tensione e si è lasciato andare ai festeggiamenti. Ha cantato “Que viva Espana”, poi è sceso in campo e ha preso in mano la coppa del Mondo, insieme con Yamal. Emozioni fortissime. “Vamos Espana!!!” ha scritto sui social.

Alcaraz ora vuole tornare in campo: New York nel destino

Adesso spera di ripartire: lo stop forzato per l’infortunio al polso gli è costato tanto. Sinner ha preso il largo e anche Zverev lo ha scavalcato, facendolo scivolare al terzo posto. Alcaraz potrebbe ripartire proprio dagli Usa. Il piano sarebbe tornare per il Masters 1000 di Cincinnati in programma dal 13 al 23 agosto, per poi essere pronto per il vero obiettivo, gli Us Open, in cui è chiamato a difendere il titolo. Ancora New York nel suo destino.