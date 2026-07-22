Alcaraz alla finale dei Mondiali con un tutore al polso. Ma Roddick tranquillizza: "Magari l'ha fatto per..."

Da un paio di mesi a questa parte, una delle domande più gettonate nel mondo del tennis è quando tornerà Carlos Alcaraz. Fermo dall'ATP 500 di Barcellona a causa di un infortunio al polso destro, lo spagnolo ha già saltato due Slam (Roland Garros e Wimbledon) e due Masters 1000 (Madrid e Roma). Ne salterà anche un terzo - quello di Montreal - mentre spera di rientrare per il torneo di Cincinnati e soprattutto per lo US Open, dove si presenterebbe da campione in carica. Le recenti immagini condivise sui social da Alcaraz, che ha ripreso ad allenarsi, lasciano ben sperare. Allo stesso tempo, la sua presenza alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina ha destato preoccupazione tra i fan in virtù della presenza di un vistoso tutore al polso. Anche Andy Roddick inizialmente ha avuto brutte sensazioni, ma poi ha fornito una possibile spiegazione che farebbe rientrare l'allarme.