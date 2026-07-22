Alcaraz alla finale dei Mondiali con un tutore al polso. Ma Roddick tranquillizza: "Magari l'ha fatto per..."
Da un paio di mesi a questa parte, una delle domande più gettonate nel mondo del tennis è quando tornerà Carlos Alcaraz. Fermo dall'ATP 500 di Barcellona a causa di un infortunio al polso destro, lo spagnolo ha già saltato due Slam (Roland Garros e Wimbledon) e due Masters 1000 (Madrid e Roma). Ne salterà anche un terzo - quello di Montreal - mentre spera di rientrare per il torneo di Cincinnati e soprattutto per lo US Open, dove si presenterebbe da campione in carica. Le recenti immagini condivise sui social da Alcaraz, che ha ripreso ad allenarsi, lasciano ben sperare. Allo stesso tempo, la sua presenza alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina ha destato preoccupazione tra i fan in virtù della presenza di un vistoso tutore al polso. Anche Andy Roddick inizialmente ha avuto brutte sensazioni, ma poi ha fornito una possibile spiegazione che farebbe rientrare l'allarme.
Il pensiero di Roddick su Alcaraz
"Non appena l'ho visto, il mio primo pensiero è stato: 'Non è una cosa positiva'. Tuttavia poi ho pensato che magari potesse essere semplicemente un segnale per le altre persone, come a voler dire 'non venitemi a stringere la mano'". Queste le parole di Andy Roddick, che ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno: "Essendo reduce da un infortunio, voleva evitare che 250 persone gli stringessero la mano oppure che qualcuno potesse afferrargli il polso. Di conseguenza, potrebbe aver indossato il tutore come semplice protezione". Una teoria indubbiamente valida ma che lo stesso Roddick ha etichettato come ipotesi, precisando di non essere a conoscenza delle reali condizioni dello spagnolo. A fugare ogni dubbio saranno proprio il torneo di Cincinnati e lo US Open: solo a quel punto si capirà come sta Carlos.