Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 3 agosto 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz non gioca da quattro mesi ma scavalca Zverev e torna numero 2: ecco il motivo

Lo spagnolo è fermo da aprile a causa di un infortunio al polso, eppure ha guadagnato una posizione nel ranking e sarà la 2^ testa di serie a Cincinnati: cos'è successo
2 min
TagsCarlos Alcarazalexander zverev

A partire da lunedì 3 agosto, Carlos Alcaraz è tornato numero due del mondo. Pur non giocando da quattro mesi a causa dell'infortunio al polso destro che lo tiene fermo dal torneo di Barcellona, lo spagnolo ha scavalcato Alexander Zverev e guadagnato una posizione nel ranking ATP. Si tratta di una novità importante dato che, se dovesse effettivamente recuperare in tempo per il Masters 1000 di Cincinnati, sarebbe accreditato della seconda testa di serie (invece che della terza) e certo di sfidare Jannik Sinner solamente in un'eventuale finale. Qualora fosse rimasto alle spalle di Zverev, si sarebbe invece presentato ai nastri di partenza in Ohio da terza forza del seeding con il 50% di probabilità di affrontare l'azzurro in semifinale. Ma com'è possibile che sia accaduto ciò? Ecco la spiegazione.

Perché Alcaraz è tornato numero 2 nel ranking

Il motivo è semplice: sono stati scartati i punti della scorsa edizione del Canadian Open. Alcaraz non vi aveva partecipato, mentre Zverev si era spinto fino in semifinale, incassando 400 punti. Di conseguenza, una volta scalati, il tedesco è sceso a 8.090 mentre Carlos è rimasto a 8.160. Ciò che invece va sottolineato è il tempismo. Quest'anno il Masters 1000 canadese è stato posticipato di una settimana (nel 2025 si tenne solamente quattordici giorni dopo Wimbledon, mentre quest'anno dopo tre settimane), dunque i punti sono stati rimossi con una settimana d'anticipo. Un cambiamento all'apparenza da poco, ma che condizionerà il sistema delle teste di serie a Cincinnati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Auger Aliassime e la proposta che scatena le criticheSinner e la verità sull'esame della patente

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS