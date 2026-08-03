Alcaraz non gioca da quattro mesi ma scavalca Zverev e torna numero 2: ecco il motivo

A partire da lunedì 3 agosto, Carlos Alcaraz è tornato numero due del mondo . Pur non giocando da quattro mesi a causa dell'infortunio al polso destro che lo tiene fermo dal torneo di Barcellona, lo spagnolo ha scavalcato Alexander Zverev e guadagnato una posizione nel ranking ATP . Si tratta di una novità importante dato che, se dovesse effettivamente recuperare in tempo per il Masters 1000 di Cincinnati, sarebbe accreditato della seconda testa di serie (invece che della terza) e certo di sfidare Jannik Sinner solamente in un'eventuale finale. Qualora fosse rimasto alle spalle di Zverev, si sarebbe invece presentato ai nastri di partenza in Ohio da terza forza del seeding con il 50% di probabilità di affrontare l'azzurro in semifinale. Ma com'è possibile che sia accaduto ciò? Ecco la spiegazione .

Perché Alcaraz è tornato numero 2 nel ranking

Il motivo è semplice: sono stati scartati i punti della scorsa edizione del Canadian Open. Alcaraz non vi aveva partecipato, mentre Zverev si era spinto fino in semifinale, incassando 400 punti. Di conseguenza, una volta scalati, il tedesco è sceso a 8.090 mentre Carlos è rimasto a 8.160. Ciò che invece va sottolineato è il tempismo. Quest'anno il Masters 1000 canadese è stato posticipato di una settimana (nel 2025 si tenne solamente quattordici giorni dopo Wimbledon, mentre quest'anno dopo tre settimane), dunque i punti sono stati rimossi con una settimana d'anticipo. Un cambiamento all'apparenza da poco, ma che condizionerà il sistema delle teste di serie a Cincinnati.