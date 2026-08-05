Il calvario di Alcaraz continua: rinuncia anche a Cincinnati

Carlos Alcaraz non prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati. L'ufficialità è arrivata a poco più di una settimana dall'inizio del torneo e riflette il desiderio del tennista spagnolo di non accelerare i tempi. Anche se negli ultimi giorni ha ripreso ad allenarsi ad alta intensità in quel di Murcia, è pur sempre fermo da aprile (l'ultimo torneo disputato è l'ATP 500 di Barcellona) a causa di un infortunio al polso destro e correre rischi non avrebbe senso. Si allunga dunque la lista dei tornei persi da Alcaraz, che nel 2026 ha già dovuto rinunciare a due Slam (Roland-Garros e Wimbledon) e quattro Masters 1000 (Madrid, Roma, Montreal e Cincinnati). "Sappiamo che Carlos sta facendo tutto per tornare a giocare il prima possibile. Gli auguriamo buona fortuna con il recupero e speriamo di accoglierlo a Cincinnati in futuro" ha commentato Bob Moran, direttore del torneo.