Mistero Alcaraz, niente Cincinnati e Us Open a rischio: come sta davvero Carlos?

Sembrava che l’incubo fosse ormai alle spalle e invece il polso continua a tormentare la carriera di Alcaraz gettando nubi oscure sul suo prossimo futuro agonistico . Lo avevamo visto, Carlos, di nuovo sorridente nei video degli allenamenti ad alta intensità circolati in rete nelle ultime settimane. Niente più tutore al polso, sostituito da dei curiosi coni a coprire gli occhi . Tutto lasciava presagire al meglio con un ritorno in pompa magna a Cincinnati , torneo di riscaldamento per ritrovare la condizione in vista degli Us Open . E invece niente di tutto questo .

L’annuncio è arrivato a sorpresa e ha spiazzato tutti: Carlos non è ancora pronto per tornare, servirà un prolungamento del suo periodo di stop. Evidentemente non ci sono ancora le garanzie necessarie da parte dei medici: l’obiettivo numero uno è sgomberare il campo da ogni ipotesi di ricaduta.

Le parole del direttore del torneo di Cincinnati su Alcaraz

A questo punto i dubbi sorgono in modo spontaneo per la sua presenza sui campi di Flushing Meadows. “Sappiamo che Carlos sta facendo tutto il possibile per tornare a giocare nei tornei il prima possibile e noi gli auguriamo il meglio per il suo recupero”, ha detto il direttore del torneo di Cincinnati Bob Moran. Una frase che nessuno sul circuito avrebbe voluto sentire pronunciare, a cominciare da Sinner e da tutti gli amanti di questo sport che non vedono l’ora di riabbracciare il campione spagnolo.

I dubbi sulla presenza di Carlos agli Us Open

Ci sarà da aspettare ancora, purtroppo. Inutile adesso fare delle previsioni che finora sono state sistematicamente smentite. Carlos doveva tornare già a Montreal, in Nord America per riprendere la sua stagione sul cemento. Invece adesso è a forte dubbio la sua presenza anche all’ultimo Slam stagionale che comincerà il 23 agosto. Immaginare che possa tornare, dopo diversi mesi di assenza (non gioca dal 14 aprile), a competere direttamente agli Us Open sembra molto complicato. Un torneo, tra l'altro, che si disputa al meglio dei cinque set.

Il mistero sul possibile ritorno di Alcaraz

Quando tornerà in campo Alcaraz? Il mistero si infittisce, i media spagnoli si interrogano sul suo futuro. Tornerà, questo è certo, ma quando e in quali condizioni questo è tutto ancora da capire.