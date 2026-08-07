Rusedski pessimista su Alcaraz: “Salterà gli Us Open e non giocherà più nel 2026”

Il forfait di Carlos Alcaraz dal Masters 1000 di Cincinnati continua ad alimentare dubbi sulle sue condizioni fisiche. Quando rientra? La domanda è quotidiana per tutti gli addetti e tifosi del mondo del tennis. Lo spagnolo, alle prese con il recupero dall'infortunio al polso rimediato ad aprile durante l'ATP di Barcellona, ha deciso insieme al suo team di rinunciare al torneo americano. Una scelta che, secondo Greg Rusedski, potrebbe avere conseguenze ben più pesanti del previsto. L'ex tennista britannico, intervenuto nel podcast Off Court, si è mostrato molto pessimista sul rientro del numero uno spagnolo, arrivando addirittura a ipotizzare la fine anticipata della sua stagione.