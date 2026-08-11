"Alcaraz ha una forma di depressione": bufera in Spagna per le parole del medico Gianni Daniele
"Faticando a ritrovare l’intensità di prima, nella testa di Carlos Alcaraz si sarebbe creata una forma di depressione, un circolo vizioso che non gli restituisce la stessa sicurezza del passato". Lo ha dichiarato Gianni Daniele, presidente della Commissione Medica della FITP, che in un'intervista a 'Repubblica' si è sbilanciato sulle attuali condizioni del campione spagnolo, ventilando un presunto problema di natura psicologica oltre all'infortunio al polso destro. "Non si è mai saputo con precisione che tipo di lesione abbia subito al polso. Adesso sta circolando la voce secondo cui starebbe subentrando una sorta di debolezza mentale" ha aggiunto. Le sue parole non sono passate inosservate, anzi hanno suscitato una certa indignazione tra i media spagnoli e tra gli utenti sui social, che non hanno affatto gradito l'uscita.
Il commento su Sinner
Nel corso dell'intervista, Daniele ha poi parlato anche di Jannik Sinner. Pure il numero uno al mondo non è al 100% fisicamente, non a caso ha dovuto saltare il Masters 1000 di Cincinnati a causa di un problema al ginocchio destro. La sua presenza a New York per il quarto e ultimo Slam della stagione, però, non sembra essere a rischio. "Penso che Jannik sarà perfettamente pronto per lo US Open" ha chiosato. Infine, non ha potuto fare a meno di sottolineare come la prolungata assenza di Alcaraz dal circuito abbia avuto un impatto anche su Sinner stesso: "Per lui è un vero peccato non trovarsi di fronte un rivale dalla classe immensa".
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