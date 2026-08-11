"Alcaraz ha una forma di depressione": bufera in Spagna per le parole del medico Gianni Daniele

"Faticando a ritrovare l’intensità di prima, nella testa di Carlos Alcaraz si sarebbe creata una forma di depressione, un circolo vizioso che non gli restituisce la stessa sicurezza del passato". Lo ha dichiarato Gianni Daniele, presidente della Commissione Medica della FITP, che in un'intervista a 'Repubblica' si è sbilanciato sulle attuali condizioni del campione spagnolo, ventilando un presunto problema di natura psicologica oltre all'infortunio al polso destro. "Non si è mai saputo con precisione che tipo di lesione abbia subito al polso. Adesso sta circolando la voce secondo cui starebbe subentrando una sorta di debolezza mentale" ha aggiunto. Le sue parole non sono passate inosservate, anzi hanno suscitato una certa indignazione tra i media spagnoli e tra gli utenti sui social, che non hanno affatto gradito l'uscita.