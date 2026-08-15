La previsione dalla Spagna: "Alcaraz salterà gli Us Open, aspetterà l'autunno per rientrare"
In Spagna ne sono certi: Carlos Alcaraz salterà anche l'ultimo Slam stagionale, gli Us Open. La considerazione che fanno è molti semplice: dopo un infortunio delicatissimo al polso destro è quasi proibitivo rientrare in un torneo Slam con gare al meglio dei cinque set con un clima, tra l'altro, molto poco clemente. Il rischio sarebbe altissimo, forse troppo alto pure per Carlos che, come è facile intuire, non vede l'ora di poter tornare in campo a competere con i migliori al mondo.
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