Alcaraz si allena con Rune in Spagna: settimana decisiva per gli Us Open

Il Masters 1000 di Cincinnati sta entrando nel vivo con il terzo turno, tuttavia gli appassionati di tennis guardano soprattutto all'Europa, dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono al lavoro per rientrare in tempo per gli Us Open. L'azzurro è stato avvisato in campo a Torino , mentre lo spagnolo continua ad allenarsi a Murcia e per le "prove generali" ha scelto un partner d'eccezione: Holger Rune . Mentre Alcaraz è fermo dal 14 aprile - data dell'ultimo match ufficiale giocato, a Barcellona contro Otto Virtanen -, il danese non disputa un incontro ufficiale addirittura dallo scorso ottobre a causa della rottura del tendine d'Achille. Anche lui spera di tornare nel circuito a New York, ma verosimilmente non correrà rischi. Più incerta la posizione di Carlos, atteso da una settimana decisiva per capire se potrà prendere parte o meno agli Us Open .

Alcaraz, la scelta per la Coppa Davis

In attesa che lo spagnolo comunichi la sua decisione in chiave Flushing Meadows, è stata ufficializzata la sua assenza in occasione del confronto di Coppa Davis tra Spagna e Cile, in programma tra il 18 e il 20 settembre in Sud America. Nelle convocazioni diramate da capitan David Ferrer non figura infatti il nome del numero 2 del mondo. A difendere i colori della Spagna saranno invece Rafael Jodar, Martin Landaluce, Pedro Martinez, Daniel Merida e Jaume Munar. Una decisione che non sorprende considerando quanti tornei ha già saltato Alcaraz a causa dell'infortunio al polso e quanti eventi ha invece in programma di giocare fino a fine stagione (Laver Cup inclusa), a patto - ovviamente - che il suo fisico glielo permetta.