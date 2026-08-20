Carlos Alcaraz torna a giocare dopo quattro mesi: sarà in campo agli Us Open

Il calvario è terminato. Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo dopo oltre quattro mesi di assenza. Il tennista spagnolo, costretto a fermarsi per un problema al polso, ha finalmente recuperato ed è pronto al grande rientro. Il mondo del tennis è pronto a ritrovare uno dei protagonisti più attesi.

Alcaraz torna in campo: il post social

Attraverso un post social condiviso con Fabrizio Romano, il campione spagnolo ha annunciato il suo prossimo ritorno. "Carlos Alcaraz tornerà in campo agli US Open dopo quattro mesi di pausa a causa di un infortunio al polso", hanno scritto. Il post è stato accompagnato da un video di Alcaraz che conferma il suo rientro sul terreno di gioco: "Here we go", ha ribadito lo spagnolo.

Alcaraz torna in campo, i tornei saltati

Carlos Alcaraz, che in questa stagione ha vinto gli Australian Open, è pronto a rientrare in campo in occasione del quarto e ultimo torneo del Grande Slam dell'anno, che si terrà dal 30 agosto. La sua ultima gara è stata disputata al Barcellona Open Banc Sabadell 2026 contro Otto Virtanen. Lo spagnolo, a causa di un problema al polso è stato poi costretto a fermarsi: ha saltato i tornei di Madrid, Roma, il Roland Garros, il torneo di Wimbledon, Montreal e Cincinnati. Nei giorni scorsi si era allenato duramente con Rune per ritrovare la migliore condizione.

Alcaraz torna agli Us Open: ci sarà la sfida con Sinner?

Il campione spagnolo, attualmente in terza posizione in classifica generale (dietro Sinner e Zverev) scenderà nuovamente in campo nell'ultimo appuntamento stagionale nei tornei del Grande Slam.Torneo dove spera di esserci anche Jannik Sinner. La presenza del numero uno azzurro resta ancora in dubbio a causa dei problemi al ginocchio. I due fuoriclasse in questa stagione si sono affrontati solo nella finale del Master 1000 di Montecarlo, con il successo di Sinner.