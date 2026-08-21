Che succede se Alcaraz partecipa agli Us Open e Sinner no? Come potrebbe cambiare la classifica

In attesa che Jannik Sinner sciolga le riserve in merito alla sua partecipazione agli Us Open, nella giornata di giovedì 20 agosto è arrivata l'ufficialità della presenza di Carlos Alcaraz. Dopo quattro mesi e mezzo di stop, il tennista spagnolo ha scelto il quarto e ultimo Slam stagionale per il rientro nel tour. In seguito a una settimana di allenamenti ad alta intensità con Holger Rune a Murcia, ha ritenuto di essere pronto per tornare a disputare un incontro ufficiale. Ci sono ancora dubbi invece sull'altro grande protagonista, Sinner, alle prese con un infortunio al ginocchio destro che l'ha tenuto ai box nel post-Wimbledon. Qualora Jannik dovesse decidere di non partecipare agli Us Open - e Alcaraz sì -, potrebbero esserci delle novità in classifica. Ecco come può cambiare il ranking.