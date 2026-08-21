Che succede se Alcaraz partecipa agli Us Open e Sinner no? Come potrebbe cambiare la classifica
In attesa che Jannik Sinner sciolga le riserve in merito alla sua partecipazione agli Us Open, nella giornata di giovedì 20 agosto è arrivata l'ufficialità della presenza di Carlos Alcaraz. Dopo quattro mesi e mezzo di stop, il tennista spagnolo ha scelto il quarto e ultimo Slam stagionale per il rientro nel tour. In seguito a una settimana di allenamenti ad alta intensità con Holger Rune a Murcia, ha ritenuto di essere pronto per tornare a disputare un incontro ufficiale. Ci sono ancora dubbi invece sull'altro grande protagonista, Sinner, alle prese con un infortunio al ginocchio destro che l'ha tenuto ai box nel post-Wimbledon. Qualora Jannik dovesse decidere di non partecipare agli Us Open - e Alcaraz sì -, potrebbero esserci delle novità in classifica. Ecco come può cambiare il ranking.
Sinner-Alcaraz, come cambia la classifica agli Us Open
In quanto campione in carica, lo spagnolo deve difendere 2.000 punti. Sono invece 1.300 quelli che scarterà Jannik, finalista lo scorso anno. Di conseguenza, Alcaraz potrà al massimo restare a quota 7.160 punti qualora riuscisse a confermarsi campione, mentre Sinner potrebbe perdere terreno rispetto ai suoi attuali 12.800 punti in caso di assenza a New York, scivolando a 11.500. Poco male per l'azzurro, comunque certo di restare numero uno al mondo almeno fino all'inizio dello swing asiatico. Non preoccupa neppure Alexander Zverev, secondo a quota 7.790 punti (ma con solo 100 da difenderne nella Grande Mela).
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