Us Open, Alcaraz spazza via i dubbi sul ritiro: "È una sfida, ma sono pronto"
Il tennista spagnolo in conferenza stampa chiarisce le sue condizioni fisiche a pochi giorni dal ritorno in campo in una partita vera. Lunedì è in programma il debutto con Safiullin
Alcaraz è pronto a tornare. Lunedì 31 agosto scenderà in campo contro Safiullin nel primo turno degli Us Open, a 139 giorni dall'ultima apparizione a Barcellona. Il tabellone lo ha messo di fronte a una strada impervia e difficile, ma Carlos non ha paura. "So che tornare in uno Slam, al meglio dei 5 set, è davvero una bella sfida - ha detto lo spagnolo in conferenza stampa - ma credo di essere pronto e lo pensa anche il mio team". Alcaraz è già sceso in campo a New York, nel doppio misto con Serena Williams, in cui è stato eliminato dalla coppia Cobolli-Bencic. La gestione dei giorni successivi a quel match aveva fatto sorgere qualche perplessità. Tra allenamenti cancellati e poi spostati sul campo indoor, per via delle condizioni meteo ma anche per stare più tranquillo, qualcuno ha cominciato a pensare che potesse non farcela, e rinviare il ritorno in campo. Oggi però, davanti ai media a New York, Alcaraz ha fugato ogni dubbio.
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