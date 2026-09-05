Alcaraz e l’assurda spiegazione sulla canottiera doppia: "Ho mostrato troppo i capezzoli…"

Tornato a giocare dopo un lungo stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz continua il suo cammino negli Us Open. Il tennista spagnolo, campione in carica a New York, è approdato agli ottavi di finale piegando il cinese Wu Yibing in tre set (6-3, 6-4, 6-1) e ora dovrà affrontare lo statunitense Tommy Paul, giocatore temibile e testa di serie numero 20 dello Slam americano: "Dopo quattro mesi senza competere, senza partite, quando scendi in campo e giochi una partita ufficiale con i nervi e tutto il resto, dopo la partita, il giorno dopo o subito dopo, potresti sentirti rigido - spiega Alcaraz in conferenza stampa - il tuo corpo può essere davvero rigido. Non mi è successo. Sono sorpreso da come mi sento e da come recupero dopo ogni partita. Sono davvero contento di riuscire a dare il massimo dopo ogni incontro. Non importa se gioco quattro o tre set. Sono davvero felice. Perché le mie aspettative, arrivando qui, erano del tipo: 'Vediamo come andrà'. Quindi non ne ero per niente sicuro. Sono contento di come stanno andando le cose".