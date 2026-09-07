Alcaraz, gaffe in diretta tv: "Oh mio Dio! Avevo guardato male..."
Dopo una partita pressoché perfetta contro Tommy Paul sull'Arthur Ashe Stadium, Carlos Alcaraz ha commesso l'errore più grande... durante un'intervista. A margine del successo per 6-4 6-3 6-4 ai danni dello statunitense che gli ha regalato l'accesso ai quarti di finale degli US Open, l'ex numero uno al mondo è intervenuto ai microfoni di ESPN. Proprio mentre parlava con un altro ex numero uno come Andy Roddick, si è reso protagonista di una gaffe incredibile. "Sono certo che la tua attenzione sia già rivolta alla prossima partita contro Shelton o Tsitsipas. Quali sono le insidie che potrebbe presentare?" ha chiesto Roddick. Lo spagnolo però non ha risposto subito, anzi è apparso molto sorpreso e ha chiesto a Andy di ripetere la domanda.
Alcaraz scoppia a ridere: "Oh mio Dio"
Roddick pensava che magari Carlos non avesse capito e dunque ha ribadito: "Parlaci un po' di Shelton e Tsitsipas e delle difficoltà del match contro uno di loro". A quel punto Alcaraz ha vuotato il sacco ammettendo: "Oh mio Dio, pensavo che avrei dovuto giocare contro Medvedev o Tiafoe. Grazie". Lo spagnolo è quindi scoppiato a ridere e Roddick pure. "Sorpresa" ha scherzato l'ex giocatore statunitense, sinceramente divertito dall'equivoco. "Non avevo guardato bene il tabellone" ha aggiunto Carlos, per poi riprendere la concentrazione e concludere: "Guarderò sicuramente la partita tra loro". Poche ore dopo, sempre sull'Ashe, è stato Shelton a imporsi in tre comodi set, guadagnandosi la super sfida nei quarti contro il campione in carica. Alcaraz potrà invece sfidare Tiafoe (vittorioso su Medvedev) solo in un'eventuale semifinale.
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