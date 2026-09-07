US Open, Alcaraz non si allena: nel giorno di riposo va in giro per New York

Carlos Alcaraz non si allena alla vigilia del quarto di finale degli US Open contro Ben Shelton. Dopo la comoda vittoria in tre set ai danni di Tommy Paul negli ottavi, lo spagnolo ha ritenuto di essere pronto per i prossimi impegni e ha dunque preferito staccare dal tennis per 24 ore. Nulla di cui preoccuparsi, anzi non è la prima volta che Alcaraz prende questa decisione nella seconda settimana del torneo, quando ha ormai trovato buone sensazioni. Secondo quanto raccolto da Marca, invece di allenarsi Carlos ha scelto di fare una passeggiata in città . In occasione del Labor Day, indosserà quindi i panni del turista - mettendo da parte quelli del tennista - e si godrà New York insieme alla sua famiglia. Diversamente dal solito, infatti, questa volta lo accompagnano sia i genitori, Carlos e Virginia, sia i tre fratelli, Alvaro, Sergio e Jaime.

L'importanza della salute fisica e mentale

Il programma della giornata di Alcaraz non è stato svelato, ma alloggiando presso il celebre Plaza Hotel - situato a due passi da Central Park - è probabile che si concederà una passeggiata al parco. Ovviamente non sarà facile passare inosservato vista la sua popolarità, ma una città come New York è sicuramente abituata ai vip. Infine, questa decisione di Alcaraz è molto coerente con le sue dichiarazioni durante il torneo. Lo stop di quasi cinque mesi a causa dell'infortunio al polso gli ha fatto capire quanto sia importante prendersi cura del corpo e della mente affinché la sua carriera duri il più a lungo possibile. "La mia programmazione futura dipenderà da come mi sentirò fisicamente e mentalmente. Il tennis è imprevedibile perché in un torneo puoi giocare sette partite o solo una. Io voglio fare tutto il possibile per giocare ancora per 10 o 15 anni" aveva detto.