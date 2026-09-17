Coppa Davis o Laver Cup? Il programma di Alcaraz con l'ultima novità

Sono state ufficializzate le scelte di David Ferrer, capitano della squadra spagnola in Coppa Davis , in vista dell'impegno contro il Cile sulla terra rossa di Santiago. Per cercare di staccare il pass per le Finals di Bologna, l'ex numero 3 del mondo si affida a due giovani di grande prospettiva come Rafa Jodar e Daniel Merida. Decisioni obbligate alla luce del forfait di Carlos Alcaraz , che dopo il rientro nel circuito in occasione degli US Open - in seguito a uno stop di quattro mesi e mezzo a causa dell'infortunio al polso destro - ha preferito rinunciare alla trasferta in Sud America . Saranno dunque Jodar e Merida, in qualità di numero 1 e 2, a sfidare rispettivamente Cristian Garin e Alejandro Tabilo nella giornata inaugurale. Per il doppio, invece, scenderanno in campo Martinez/Munar e Barrios Vera/Tabilo. Alcaraz, di contro, farà il tifo di casa mentre preparerà il suo prossimo impegno: la Laver Cup .

Sfuma il remake di Alcaraz-Shelton

Il ritorno in campo di Carlos è previsto alla O2 Arena di Londra, teatro della nona edizione della Laver Cup dal 25 al 27 settembre. Lo spagnolo rappresenterà Team Europe e tenterà di trascinarlo alla vittoria dopo che Team World ha conquistato l'ultima edizione e tre delle ultime quattro. Non ci sarà però la sfida più attesa poiché è notizia dell'ultim'ora il forfait di Ben Shelton. Il finalista degli US Open sarebbe stato tra i protagonisti della manifestazione, invece ha fatto l'esatto opposto di Alcaraz. Giocherà infatti il playoff di Coppa Davis, rappresentando gli Stati Uniti a Praga contro l'ostica Repubblica Ceca, ma non la Laver Cup. Il suo posto a Londra verrà invece preso dal connazionale Brandon Nakashima. Poco male perché Shelton e Alcaraz avranno senz'altro l'opportunità di tornare a sfidarsi e magari dare vita a uno spettacolo simile a quello di New York, dov'è andata in scena una battaglia di cinque set e quasi cinque ore, terminata 7-6 al quinto set quando l'orologio segnava le tre e mezza del mattino.