Coppa Davis o Laver Cup? Il programma di Alcaraz con l'ultima novità
Sono state ufficializzate le scelte di David Ferrer, capitano della squadra spagnola in Coppa Davis, in vista dell'impegno contro il Cile sulla terra rossa di Santiago. Per cercare di staccare il pass per le Finals di Bologna, l'ex numero 3 del mondo si affida a due giovani di grande prospettiva come Rafa Jodar e Daniel Merida. Decisioni obbligate alla luce del forfait di Carlos Alcaraz, che dopo il rientro nel circuito in occasione degli US Open - in seguito a uno stop di quattro mesi e mezzo a causa dell'infortunio al polso destro - ha preferito rinunciare alla trasferta in Sud America. Saranno dunque Jodar e Merida, in qualità di numero 1 e 2, a sfidare rispettivamente Cristian Garin e Alejandro Tabilo nella giornata inaugurale. Per il doppio, invece, scenderanno in campo Martinez/Munar e Barrios Vera/Tabilo. Alcaraz, di contro, farà il tifo di casa mentre preparerà il suo prossimo impegno: la Laver Cup.
Sfuma il remake di Alcaraz-Shelton
Il ritorno in campo di Carlos è previsto alla O2 Arena di Londra, teatro della nona edizione della Laver Cup dal 25 al 27 settembre. Lo spagnolo rappresenterà Team Europe e tenterà di trascinarlo alla vittoria dopo che Team World ha conquistato l'ultima edizione e tre delle ultime quattro. Non ci sarà però la sfida più attesa poiché è notizia dell'ultim'ora il forfait di Ben Shelton. Il finalista degli US Open sarebbe stato tra i protagonisti della manifestazione, invece ha fatto l'esatto opposto di Alcaraz. Giocherà infatti il playoff di Coppa Davis, rappresentando gli Stati Uniti a Praga contro l'ostica Repubblica Ceca, ma non la Laver Cup. Il suo posto a Londra verrà invece preso dal connazionale Brandon Nakashima. Poco male perché Shelton e Alcaraz avranno senz'altro l'opportunità di tornare a sfidarsi e magari dare vita a uno spettacolo simile a quello di New York, dov'è andata in scena una battaglia di cinque set e quasi cinque ore, terminata 7-6 al quinto set quando l'orologio segnava le tre e mezza del mattino.
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