Atp Tokyo, Arnaldi spaventa Alcaraz ma cede in due set

Dopo la sofferta vittoria all'esordio ai danni dello statunitense Michelsen , Carlos Alcaraz ha rischiato anche nel secondo turno contro Matteo Arnaldi ma è riuscito a proseguire nella difesa del titolo nell' ATP 500 di Tokyo . 7-6 6-1 il punteggio con cui la prima testa di serie ha superato - in un'ora e 45 minuti di gioco - il sanremese, protagonista di un match a due facce: nel primo set ha espresso un tennis di altissimo livello, tanto da andare a un passo dal vincerlo, mentre nel secondo ha ceduto di schianto e si è dovuto accontentare di evitare il bagel. Chiaramente l'incontro è girato nel tie-break, in cui Arnaldi si è trovato avanti 6-2 salvo poi perdere sei punti consecutivi. Paradossalmente non ha neppure granché da rimproverarsi: semplicemente Alcaraz ha alzato il livello come solo lui sa fare in certi momenti.

Ora Shapovalov: "Gioca un tennis fantastico"

"Ho provato a rimanere lì, punto dopo punto, giocando in maniera un po' diversa rispetto a quanto avevo fatto fino a quel momento. Arnaldi stava giocando a un livello incredibile, ma questi cambiamenti hanno funzionato". Questo il commento di Alcaraz sull'incredibile rimonta da 2-6 a 8-6 nel tie-break del primo set. "Nel secondo sono tornato in campo più rilassato e tutto è andato abbastanza bene" ha poi aggiunto. Il suo prossimo avversario sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto in entrambi i precedenti: "So che gioca un tennis fantastico e molto aggressivo, perciò dovrò essere pronto a correre e ad alternare difesa e attacco. Sono contento di affrontarlo nuovamente, mi aspetto un grande match".