Atp Tokyo, Arnaldi spaventa Alcaraz ma cede in due set
Dopo la sofferta vittoria all'esordio ai danni dello statunitense Michelsen, Carlos Alcaraz ha rischiato anche nel secondo turno contro Matteo Arnaldi ma è riuscito a proseguire nella difesa del titolo nell'ATP 500 di Tokyo. 7-6 6-1 il punteggio con cui la prima testa di serie ha superato - in un'ora e 45 minuti di gioco - il sanremese, protagonista di un match a due facce: nel primo set ha espresso un tennis di altissimo livello, tanto da andare a un passo dal vincerlo, mentre nel secondo ha ceduto di schianto e si è dovuto accontentare di evitare il bagel. Chiaramente l'incontro è girato nel tie-break, in cui Arnaldi si è trovato avanti 6-2 salvo poi perdere sei punti consecutivi. Paradossalmente non ha neppure granché da rimproverarsi: semplicemente Alcaraz ha alzato il livello come solo lui sa fare in certi momenti.
Ora Shapovalov: "Gioca un tennis fantastico"
"Ho provato a rimanere lì, punto dopo punto, giocando in maniera un po' diversa rispetto a quanto avevo fatto fino a quel momento. Arnaldi stava giocando a un livello incredibile, ma questi cambiamenti hanno funzionato". Questo il commento di Alcaraz sull'incredibile rimonta da 2-6 a 8-6 nel tie-break del primo set. "Nel secondo sono tornato in campo più rilassato e tutto è andato abbastanza bene" ha poi aggiunto. Il suo prossimo avversario sarà il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto in entrambi i precedenti: "So che gioca un tennis fantastico e molto aggressivo, perciò dovrò essere pronto a correre e ad alternare difesa e attacco. Sono contento di affrontarlo nuovamente, mi aspetto un grande match".
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