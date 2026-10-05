Japan Open Tennis Championships
lunedì 5 ottobre 2026 ore 07:25
0 - 10-0
2° Set
- 5 - 7
- 5 - 3
0 - 10-0
2° Set
Alcaraz-Munar diretta, semifinale Atp 500 Tokyo: segui il derby spagnolo LIVE
10 min
Pubblicato il 05.10.2026, 09:00 (Aggiornato il 05.10.2026, 11:21)
TOKYO (GIAPPONE) - Derby spagnolo in semifinale all'Atp 500 di Tokyo: Carlos Alcaraz, numero tre al mondo e prima testa di serie del tabellone, sfida il connazionale Jaume Munar, n.64 del ranking mondiale. In palio c'è la finalissima del torneo nipponico. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
11:21
+++ Alcaraz piazza un altro break e vince il secondo set +++
Carlos strappa il servizio a Jaume nell'ultimo game del parziale, vinto dal numero tre del mondo che pareggia i conti: 6-3 il risultato per Alcaraz dopo un'ora e 54 minuti di vera e propria battaglia.
11:17
Alcaraz vola sul 5-3 con Munar
Turno di battuta a 15 per Carlos che 'vede' il secondo set: ora Jaume serve per restare nel parziale.
11:12
Munar annulla una palla break e accorcia le distanze: Alcaraz avanti 4-3
Altro game incredibile: sul 30 pari, Jaume commette un pesante doppio fallo e concede palla break a Carlos (40-30) che la spreca con un incredibile errore a rete. Ai vantaggi il classe 1997 la spunta e tiene il servizio.
11:06
Alcaraz c'è: 4-2 con Munar
Doppio botta e risposta tra Carlos e Jaume che stanno dando vita a una partita entusiasmante e ricca di colpi di scena. L'equilibrio nel game lo spezza Carlos, che chiama Munar a rete costringendolo all'errore in risposta (40-30). E il classe 1997? Non si lascia intimidire e porta il game ai vantaggi: qui Carlos sfrutta il servizio e tiene il turno di battuta.
11:00
Munar resta a contatto: Alcaraz avanti 3-2
Altro game combattuto: Jaume sale 40-30, ma Carlos non ci sta e lo porta ai vantaggi: qui Munar, con un bel dritto lungolinea, tiene il turno di battuta e accorcia le distanze.
10:54
Alcaraz cancella una palla break e sale 3-1 con Munar
Sta succedendo di tutto a Tokyo: sul 30 pari, Munar si guadagna la palla del controbreak con lo smash, ma Carlos è lucido e la cancella con rabbia prolungando il game ai vantaggi: qui, al quarto tentativo, il classe 2003 consolida il precedente break facendo suo il game più lungo della partita.
10:41
Alcaraz risponde con il break: 2-1 per Carlos
Sotto 0-15, il numero tre al mondo sale fino al 40-15 costruendosi due palle dell'incredibile controbreak. La prima viene annullata da Jaume, la seconda è invece quella vincente. Il murciano si riprende il turno di battuta. Partita in questo momento indecifrabile: può accadere davvero di tutto!
10:34
Break di Munar: 1-1 con Alcaraz
Altro game incredibile a Tokyo: Carlos sale sul 40-30, a un passo dal 2-0 ma deve fare i conti con Jaume che prima porta il game ai vantaggi e poi si costruisce un'incredibile palla break. A quel punto il classe 1997 piazza il controbreak e pareggia i conti. Che partita folle all'Open giapponese!
10:31
Il secondo set si apre con il pesante controbreak di Alcaraz: 1-0 con Munar
Sotto 0-30 e in evidente difficoltà, il numero tre del mondo reagisce con tre punti di fila guadagnandosi la palla dell'immediato controbreak. Munar, sotto pressione, sbaglia e cede il servizio in apertura di secondo parziale.
10:25
+++ Inizia il secondo set +++
Al via il secondo parziale della partita: si riparte con Munar al servizio.
10:23
+++ Altro break per Jaume che vince 7-5 il primo set +++
Blackout di Carlos che commette due errori sanguinosissimi: 0-30. Il momento negativo prosegue con un altro doppio fallo (0-40): altre tre palle break per Jaume che sfrutta il secondo doppio fallo nel game di un irriconoscibile Alcaraz. Il classe 1997 così vince il primo set 7-5 dopo 56' di partita.
10:19
Munar si riporta avanti: 6-5 con Alcaraz
Turno di battuta a zero per Jaume che consolida il break e mette la freccia, garantendosi quantomeno il tie-break: ora Carlos serve per raggiungerlo.
10:16
Clamoroso controbreak di Munar: è 5-5 con Alcaraz
Alcaraz inizia il game con un pesante doppio fallo e poi subisce la volée a rete di Munar. Jaume è aggressivo e sale clamorosamente sul 40-0 con ben tre palle del controbreak. Arriva, contro ogni pronostico, il break a zero di Munar che pareggia i conti.
10:11
Munar non molla: Alcaraz avanti 5-4
Avanti 30-15, Munar commette il primo doppio fallo della sua partita rimettendo in corsa Carlos. Jaume però, in smorzata, rimette la freccia (40-30). A un punto dal game però, Alcaraz in risposta pareggia i conti e allunga il gioco ai vantaggi. Game tirato, Jaume però mantiene la lucidità e sale 4-5. Ora però, al cambio di campo, Alcaraz serve per il set.
10:05
Alcaraz consolida il break e sale sul 5-3
Turno di battuta a 15 per Carlos che, con due ace, consolida il break. Ora Munar serve per restare nel set.
10:01
C'è il break di Alcaraz: Carlos avanti 4-3
Il numero tre al mondo strappa il turno di battuta al connazionale e mette una seria ipoteca sul primo parziale del match. Carlos sale sul 30-0 in risposta, Munar risponde (30-15) ma il murciano si costruisce due palle break, le prime della partita, e non spreca la chance.
9:55
Alcaraz risponde colpo su colpo: 3-3 con Munar
Carlos inizia il sesto game con un gratuito, poi Jaume - con un'aggressiva risposta a rete - sale 30-0. Il numero tre al mondo però, in una situazione di punteggio sfavorevole, sale in cattedra con un due punti di pregevole fattura. Sul 30 pari, Alcaraz mette la freccia ma Jaume porta il game ai vantaggi. Qui il numero tre al mondo riesce a spuntarla con la prima.
9:47
Munar rimette la freccia con Alcaraz: Jaume conduce 3-2
Turno di battuta a 15 per il classe 1997 che si riporta in vantaggio.
9:43
Munar chiama, Alcaraz risponde: 2-2 a Tokyo
Carlos sale rapidamente sul 30-0, ma deve fare i conti con le ottime risposte di Jaume che pareggia i conti (30-30). Il numero tre del mondo non si fa impensierire e con il servizio vince il game.
9:38
Munar rimette la freccia: 2-1 con Alcaraz
Jaume concede un solo 15 a Carlos (sul 40-0), tiene il servizio e si riporta in vantaggio.
9:35
Alcaraz pareggia subito i conti: 1-1 con Munar
Turno di battuta a 15 per il numero tre al mondo che muove il punteggio e raggiunge il connazionale.
9:31
Munar avanti nel primo set: 1-0 con Alcaraz
Il primo parziale della partita si apre con Jaume che tiene a 30 il turno di battuta, ma che fatica: Carlos infatti, con due ottime risposte, aveva messo la freccia (30-15). Poi però il classe 1997 è riuscito, con la prima di servizio, a tenere il turno di battuta vincendo i tre successivi punti.
9:27
+++ Inizia il match +++
Al via la prima semifinale dell'Atp 500 di Tokyo: si parte con Munar al servizio.
9:22
Alcaraz e Munar in campo
Carlos e Jaume fanno il loro ingresso sul cemento dell'Ariake Coliseum di Tokyo, accolti dagli applausi del pubblico.
9:19
Il percorso di Munar a Tokyo
PRIMO TURNO: Munar b. Fritz (Usa) 6-7 (7), 6-4, 6-3
SECONDO TURNO: Munar b. Faria (Por) 6-1, 6-1
QUARTI DI FINALE: Munar b. Jacquet (Fra) 6-4, 6-2
9:18
Il percorso di Alcaraz a Tokyo
PRIMO TURNO: Alcaraz b. Michelsen (Usa) 7-6 (1), 4-6, 6-1
SECONDO TURNO: Alcaraz b. Arnaldi (Ita) 7-6 (6), 6-1
QUARTI DI FINALE: Alcaraz b. Shapovalov (RET) 7-6 (3), 2-1
9:14
Atp 500 Tokyo, il montepremi
PRIMO TURNO – $18,270 (0 punti)
SECONDO TURNO – $34,255 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $64,170 (100 punti)
SEMIFINALE – $125,605 (200 punti)
FINALE – $235,685 (330 punti)
VINCITORE – $437,955 (500 punti)
9:08
Alcaraz-Munar, i precedenti
Sono quattro i confronti diretti tra i due giocatori: Carlos avanti 3-1 su Jaume.
9:02
Alcaraz-Munar in tv e streaming
Il derby spagnolo tra Carlos e Jaume sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go e NOW.
9:00
Alcaraz-Munar, Atp Tokyo: data e orario del match
Il derby spagnolo tra Carlos e Jaume, valido per la semifinale dell'Atp 500 di Tokyo, è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, con inizio in programma non prima delle 9:15, ora italiana (le 16:15 locali).
Tokyo, Giappone
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte
oppure
Non hai ancora un account? Registrati
o entra con DISQUS