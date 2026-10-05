Alcaraz-Munar diretta, semifinale Atp 500 Tokyo: segui il derby spagnolo LIVE

Carlos strappa il servizio a Jaume nell'ultimo game del parziale, vinto dal numero tre del mondo che pareggia i conti: 6-3 il risultato per Alcaraz dopo un'ora e 54 minuti di vera e propria battaglia.

11:17

Alcaraz vola sul 5-3 con Munar

Turno di battuta a 15 per Carlos che 'vede' il secondo set: ora Jaume serve per restare nel parziale.

11:12

Munar annulla una palla break e accorcia le distanze: Alcaraz avanti 4-3

Altro game incredibile: sul 30 pari, Jaume commette un pesante doppio fallo e concede palla break a Carlos (40-30) che la spreca con un incredibile errore a rete. Ai vantaggi il classe 1997 la spunta e tiene il servizio.

11:06

Alcaraz c'è: 4-2 con Munar

Doppio botta e risposta tra Carlos e Jaume che stanno dando vita a una partita entusiasmante e ricca di colpi di scena. L'equilibrio nel game lo spezza Carlos, che chiama Munar a rete costringendolo all'errore in risposta (40-30). E il classe 1997? Non si lascia intimidire e porta il game ai vantaggi: qui Carlos sfrutta il servizio e tiene il turno di battuta.

11:00

Munar resta a contatto: Alcaraz avanti 3-2

Altro game combattuto: Jaume sale 40-30, ma Carlos non ci sta e lo porta ai vantaggi: qui Munar, con un bel dritto lungolinea, tiene il turno di battuta e accorcia le distanze.

10:54

Alcaraz cancella una palla break e sale 3-1 con Munar

Sta succedendo di tutto a Tokyo: sul 30 pari, Munar si guadagna la palla del controbreak con lo smash, ma Carlos è lucido e la cancella con rabbia prolungando il game ai vantaggi: qui, al quarto tentativo, il classe 2003 consolida il precedente break facendo suo il game più lungo della partita.

10:41

Alcaraz risponde con il break: 2-1 per Carlos

Sotto 0-15, il numero tre al mondo sale fino al 40-15 costruendosi due palle dell'incredibile controbreak. La prima viene annullata da Jaume, la seconda è invece quella vincente. Il murciano si riprende il turno di battuta. Partita in questo momento indecifrabile: può accadere davvero di tutto!

10:34

Break di Munar: 1-1 con Alcaraz

Altro game incredibile a Tokyo: Carlos sale sul 40-30, a un passo dal 2-0 ma deve fare i conti con Jaume che prima porta il game ai vantaggi e poi si costruisce un'incredibile palla break. A quel punto il classe 1997 piazza il controbreak e pareggia i conti. Che partita folle all'Open giapponese!

10:31

Il secondo set si apre con il pesante controbreak di Alcaraz: 1-0 con Munar

Sotto 0-30 e in evidente difficoltà, il numero tre del mondo reagisce con tre punti di fila guadagnandosi la palla dell'immediato controbreak. Munar, sotto pressione, sbaglia e cede il servizio in apertura di secondo parziale.

10:25

+++ Inizia il secondo set +++

Al via il secondo parziale della partita: si riparte con Munar al servizio.

10:23

+++ Altro break per Jaume che vince 7-5 il primo set +++

Blackout di Carlos che commette due errori sanguinosissimi: 0-30. Il momento negativo prosegue con un altro doppio fallo (0-40): altre tre palle break per Jaume che sfrutta il secondo doppio fallo nel game di un irriconoscibile Alcaraz. Il classe 1997 così vince il primo set 7-5 dopo 56' di partita.