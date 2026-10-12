Alcaraz fuori a Shanghai con Bergs, si sfoga: "Non posso giocare così". Zverev sarà aritmeticamente numero uno davanti a Sinner
Alcaraz fuori a sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, eliminato da Bergs al terzo turno. Lo spagnolo ha giocato molto al di sotto del suo livello, mentre il belga ha fatto la partita della vita ed è riuscito a spuntarla in due set, 7-5 7-6 in due ore. Carlitos ha mostrato anche evidenti segnali di insofferenza: durante la lunga pausa tra primo e secondo set (Bergs è rientrato dopo quasi 10 minuti!) si è lasciato andare a uno sfogo con il suo box. "Non posso giocare d'istinto. Non può succedere che una palla rimbalzi e l'altra mi scivoli addosso. Non posso, amico, non posso giocare così. Accidenti!" ha detto lo spagnolo gesticolando nervosamente. "Troviamo delle soluzioni", ha risposto il coach Samu Lopez, "se fallisci, fallo con quello che sai fare. Ribalteremo la situazione, forza". Per Bergs, numero 39 nel ranking, è la vittoria più importante della carriera, contro il numero tre al mondo. Alcaraz era riuscito a restare aggrappato al match, conquistando il tie-break nel secondo set quando sembrava finita: poi però si è arreso.
Zverev numero uno al mondo, Sinner secondo: è aritmetico
Questa sconfitta consegna a Zverev l’artimetica certezza di essere numero uno al mondo a fine anno. Il sorpasso su Sinner avverrà molto presto, quasi sicuramente al Masters 1000 di Parigi. Al momento tra Jannik e Sascha ci sono 1180 punti di differenza, ma il tennista italiano scarterà 500 punti del torneo in Austria e altri 1000 per quello in Francia. Alle Finals poi ne perderà altri 1500. Il tedesco invece ne scarterà molti meno: 330 a Vienna, 400 a Parigi e 200 alle Finals. Ecco perché il sorpasso è vicino, e adesso c'è anche l'aritmetica a confermare che Alcaraz non potrà più inserirsi. Lo spagnolo, a quota 5610 punti, non potrà scavalcare nemmeno Sinner, che è certo di chiudere il 2026 da numero due al mondo.
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