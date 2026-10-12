Alcaraz fuori a sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, eliminato da Bergs al terzo turno. Lo spagnolo ha giocato molto al di sotto del suo livello, mentre il belga ha fatto la partita della vita ed è riuscito a spuntarla in due set, 7-5 7-6 in due ore. Carlitos ha mostrato anche evidenti segnali di insofferenza: durante la lunga pausa tra primo e secondo set (Bergs è rientrato dopo quasi 10 minuti!) si è lasciato andare a uno sfogo con il suo box. "Non posso giocare d'istinto. Non può succedere che una palla rimbalzi e l'altra mi scivoli addosso. Non posso, amico, non posso giocare così. Accidenti!" ha detto lo spagnolo gesticolando nervosamente. "Troviamo delle soluzioni", ha risposto il coach Samu Lopez, "se fallisci, fallo con quello che sai fare. Ribalteremo la situazione, forza". Per Bergs, numero 39 nel ranking, è la vittoria più importante della carriera, contro il numero tre al mondo. Alcaraz era riuscito a restare aggrappato al match, conquistando il tie-break nel secondo set quando sembrava finita: poi però si è arreso.