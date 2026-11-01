Alcaraz-de Minaur, finale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Promette spettacolo il match che assegna il titolo: Carlos non ha ancora perso un set nel torneo, mentre l'australiano è reduce da una grande vittoria contro Zverev
Saranno Carlos Alcaraz e Alex de Minaur i protagonisti della finale dell'Atp 500 di Vienna. Il torneo austriaco si conferma uno dei migliori del circuito e vede sfidarsi nell'atto conclusivo due top 10, determinati a scrivere un pezzo di storia. Alcaraz vanta una striscia di ben 25 vittorie consecutive negli Atp 500, che quest'anno ha prolungato con i titoli di Doha e Tokyo. La sua ultima sconfitta risale alla finale di Barcellona dello scorso anno contro Holger Rune. Non è da meno de Minaur, che di successi nella categoria quest'anno ne ha ottenuti ben 21 (seppur non consecutivi) ed è ancora imbattuto sul cemento indoor nel 2026. Avrà bisogno di un'impresa, ma avrà anche una motivazione extra: in palio ci sono infatti punti estremamenti preziosi in chiave Atp Finals. Carlos non ha ancora perso un set in tutto il torneo, mentre 'Demon' è reduce da una delle vittorie più importanti della sua carriera, al tie-break decisivo contro Alexander Zverev.
Alcaraz-de Minaur, orario e quando si gioca
La partita tra Alcaraz e de Minaur, valevole per la finale dell'Atp 500 di Vienna, è in programma oggi, domenica 1 novembre alle ore 14.00.
Alcaraz-de Minaur, i precedenti
Lo spagnolo conduce per 6-0 nei confronti diretti. L'unica sfida equilibrata è stata la prima, a Barcellona nel 2022, quando l'australiano arrivò persino a match point. Nelle restanti cinque, invece, Carlos ha vinto undici dei dodici set disputati, spesso anche con punteggi netti.
Dove vedere Alcaraz-de Minaur in tv
La sfida tra Alcaraz e de Minaur sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.820 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 40.920 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – € 76.665 (100 punti)
SEMIFINALE – € 150.040 (200 punti)
FINALE – € 281.540 (330 punti)
VINCITORE – € 523.305 (500 punti)
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