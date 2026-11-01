Alcaraz-de Minaur, finale Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Carlos Alcaraz e Alex de Minaur i protagonisti della finale dell'Atp 500 di Vienna. Il torneo austriaco si conferma uno dei migliori del circuito e vede sfidarsi nell'atto conclusivo due top 10, determinati a scrivere un pezzo di storia. Alcaraz vanta una striscia di ben 25 vittorie consecutive negli Atp 500, che quest'anno ha prolungato con i titoli di Doha e Tokyo. La sua ultima sconfitta risale alla finale di Barcellona dello scorso anno contro Holger Rune. Non è da meno de Minaur, che di successi nella categoria quest'anno ne ha ottenuti ben 21 (seppur non consecutivi) ed è ancora imbattuto sul cemento indoor nel 2026. Avrà bisogno di un'impresa, ma avrà anche una motivazione extra: in palio ci sono infatti punti estremamenti preziosi in chiave Atp Finals. Carlos non ha ancora perso un set in tutto il torneo, mentre 'Demon' è reduce da una delle vittorie più importanti della sua carriera, al tie-break decisivo contro Alexander Zverev.