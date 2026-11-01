Alcaraz straripante: batte de Minaur e trionfa a Vienna

L'albo d'oro dell'Atp 500 di Vienna continua ad assomigliare sempre di più a quello di uno Slam. Dopo Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Jannik Sinner - campione nel 2023 e lo scorso anno - a scrivervi il suo nome per la prima volta è stato Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha superato in finale Alex de Minaur con il punteggio di 6-1 6-4 e conquistato il quarto titolo stagionale: tre di questi sono ATP 500 (Doha, Tokyo e Vienna - l'altro è l'Australian Open), mentre due sono arrivati dopo il lungo stop per infortunio. Per Alcaraz fanno inoltre ventisei vittorie di fila negli ATP 500: non perde un match dalla finale di Barcellona dello scorso anno contro Holger Rune.