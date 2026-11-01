Alcaraz straripante: batte de Minaur e trionfa a Vienna
L'albo d'oro dell'Atp 500 di Vienna continua ad assomigliare sempre di più a quello di uno Slam. Dopo Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Jannik Sinner - campione nel 2023 e lo scorso anno - a scrivervi il suo nome per la prima volta è stato Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha superato in finale Alex de Minaur con il punteggio di 6-1 6-4 e conquistato il quarto titolo stagionale: tre di questi sono ATP 500 (Doha, Tokyo e Vienna - l'altro è l'Australian Open), mentre due sono arrivati dopo il lungo stop per infortunio. Per Alcaraz fanno inoltre ventisei vittorie di fila negli ATP 500: non perde un match dalla finale di Barcellona dello scorso anno contro Holger Rune.
La partita
Guardando il punteggio, il primo set potrebbe sembrare un assolo di Alcaraz. In realtà si tratta di un 6-1 abbastanza bugiardo perché cinque dei sette giochi si risolvono ai vantaggi. Allo stesso tempo lo score così netto nasconde anche una verità: quando la palla scotta e il punto conta, è spesso lo spagnolo a spuntarla. Dopo aver subito il break in tre dei quattro turni di servizio, de Minaur riesce a cavarsela meglio nel parziale seguente, continuando a concedere tanto ma tenendo testa all'avversario. Ancora una volta, però, è proprio nel momento clou che Alcaraz sale in cattedra: nel decimo gioco ottiene il break decisivo e si laurea campione.
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