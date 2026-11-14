Alcaraz e l'incontro con Ferrero dopo la bufera dei mesi scorsi: "Non vedo l'ora di riabbracciarlo a Torino"
Le ATP Finals scatteranno a Torino domenica 15 novembre, eppure c'è grande attesa anche per un appuntamento previsto sabato, alla vigilia dell'inizio dell'evento. Carlos Alcaraz si allenerà infatti con Ben Shelton, ergo ritroverà Juan Carlos Ferrero. I due hanno trascorso insieme ben otto anni, peraltro ricchi di soddisfazioni, tuttavia non si vedono da diversi mesi. Il tanto atteso incontro avverrà proprio all'Inalpi Arena, dove il coach spagnolo è presente sia nelle vesti di ex numero uno al mondo (l'ATP ha organizzato un evento per celebrare i 30 che lo sono stati nella storia) sia di allenatore di Shelton, al fianco del papà Brian.
Alcaraz: "Sarà un po' strano, ma..."
La separazione tra Alcaraz e Ferrero è stata piuttosto burrascosa e soprattutto il coach iberico ci è rimasto male, come ha ammesso in diverse interviste. Tuttavia tra i due non scorre cattivo sangue e lo stesso Carlos è impaziente di salutarlo. "È passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che l'ho visto, perciò sarà un po' strano. Ma sono emozionato e non vedo l'ora di rivederlo, abbracciarlo forte e parlargli" ha dichiarato in conferenza stampa. Alcaraz ha poi concluso: "Sono davvero felice che torni dopo tanto tempo: penso che farà un ottimo lavoro con Ben".
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