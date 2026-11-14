Alcaraz e l'incontro con Ferrero dopo la bufera dei mesi scorsi: "Non vedo l'ora di riabbracciarlo a Torino"

Le ATP Finals scatteranno a Torino domenica 15 novembre, eppure c'è grande attesa anche per un appuntamento previsto sabato, alla vigilia dell'inizio dell'evento. Carlos Alcaraz si allenerà infatti con Ben Shelton , ergo ritroverà Juan Carlos Ferrero . I due hanno trascorso insieme ben otto anni, peraltro ricchi di soddisfazioni, tuttavia non si vedono da diversi mesi . Il tanto atteso incontro avverrà proprio all'Inalpi Arena, dove il coach spagnolo è presente sia nelle vesti di ex numero uno al mondo (l'ATP ha organizzato un evento per celebrare i 30 che lo sono stati nella storia) sia di allenatore di Shelton, al fianco del papà Brian.

Alcaraz: "Sarà un po' strano, ma..."

La separazione tra Alcaraz e Ferrero è stata piuttosto burrascosa e soprattutto il coach iberico ci è rimasto male, come ha ammesso in diverse interviste. Tuttavia tra i due non scorre cattivo sangue e lo stesso Carlos è impaziente di salutarlo. "È passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che l'ho visto, perciò sarà un po' strano. Ma sono emozionato e non vedo l'ora di rivederlo, abbracciarlo forte e parlargli" ha dichiarato in conferenza stampa. Alcaraz ha poi concluso: "Sono davvero felice che torni dopo tanto tempo: penso che farà un ottimo lavoro con Ben".