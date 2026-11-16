La minaccia di Alcaraz nel messaggio scritto sulla telecamera dopo la vittoria con Tiafoe: "Messo la prima tacca"

Carlos Alcaraz non poteva augurarsi un esordio migliore alle ATP Finals di Torino . Opposto all'americano Frances Tiafoe nel primo match della fase a gironi, si è imposto con un netto 6-2 6-2 in un'ora e 9 minuti, sfoderando la miglior prestazione della stagione. Se alla vigilia era già il favorito per il titolo, ora lo è ancora di più, ma soprattutto dopo questa vittoria - la decima consecutiva nel tour - lo sanno bene anche i suoi avversari. Dal canto suo, Alcaraz ha le idee molto chiare: lo dimostra la scritta sulla telecamera al termine della sfida con Tiafoe.

Il messaggio di Alcaraz

Quando gli è stato chiesto di firmare la camera a fine partita, lo spagnolo ha scritto "1/3" con una tacca e un'emoticon sorridente. In altre parole, Carlos ha voluto lasciar intendere di aver superato il primo ostacolo e che gliene restano due - vale a dire Daniil Medvedev e Flavio Cobolli - per vincere il girone e accedere alle semifinali. Un messaggio che suona quasi come una minaccia per gli avversari, anche perché spesso Alcaraz vive qualche passaggio a vuoto durante le partite e concede qualcosa. Se invece diventa un "uomo in missione" e si mette in testa di voler conquistare a tutti i costi le ATP Finals per la prima volta in carriera, per gli altri giocatori si fa molto dura.