Numeri incredibili. Già, oltre cinque milioni di visualizzazioni ha ottenuto il reel pubblicato sui canali social di Sport Mediaset che ritrae il doppio bacio di saluto tra Carlos Alcaraz e Giulia Santin , l’inviata social di Mediaset presente a Torino per le Atp Finals . Il video ha generato un’enorme curiosità a livello internazionale, tanto da essere ripreso da numerose pagine dedicate al tennis e dalle principali testate spagnole.

Alcaraz e Santin, il doppio bacio

L’episodio particolare è avvenuto nel tunnel che conduce agli spogliatoi, subito dopo la vittoria dello spagnolo contro Tiafoe. La partita, dominata in modo netto da Alcaraz, ha suscitato meno interesse rispetto al momento di saluto con la giornalista. Nel suo percorso Carlitos ha incrociato Santin: "Ciao, come va?" le ha chiesto lei.

"Bene, tu?" ha risposto lui, avvicinandosi per baciarla. È seguito un istante di leggero imbarazzo quando, dopo il primo bacio, lei si stava già allontanando mentre lui si preparava a darle anche il secondo: "In Spagna se ne danno due", ha spiegato Alcaraz, ricevendo in risposta un sorridente "anche in Italia" da parte di Santin. Si tratta di semplice cortesia o c’è qualcosa di più? Al momento sembra trattarsi soltanto di una reciproca simpatia: i due, del resto, si conoscevano già da tempo.