I primi due match di quest'edizione delle ATP Finals sono stati una passeggiata di salute per Carlos Alcaraz , che dopo aver liquidato all'esordio a Torino Frances Tiafoe, si è imposto altrettanto agevolmente contro Daniil Medvedev . Che sia il favorito per il titolo non è più un mistero, tuttavia nella partita contro il russo è accaduto qualcosa che ha spaventato tutti e che non lascia tranquilli per il prosieguo del torneo. Lo spagnolo ha infatti chiesto un medical time out a causa di un problema alla gamba , facendosi trattare dal fisioterapista. A fine partita gli è stato chiesto come stesse.

Alcaraz: "Come sto fisicamente? Rispondo così"

"Ho avuto alcuni problemi fisici durante la partita, ma penso che tutti abbiano potuto vedere che sono comunque riuscito a giocare un buon tennis e che riuscivo ancora a muovermi bene" ha risposto Alcaraz, tranquillizzando tutti. "Ovviamente non volevo spingermi al limite fisicamente - ha precisato - In quel momento avevo un break di vantaggio e ho solo cercato di mantenere il ritmo, gestirlo e giocare in modo tranquillo, fluido e rilassato. Ne sono felice". Lo spagnolo è atteso in campo venerdì per l'ultimo match della fase a gironi, contro Flavio Cobolli, che potrebbe risultare ininfluente ai fini della qualificazione. Proprio in vista del prossimo impegno ha dichiarato: "Parlerò con il mio team e vedremo come starà la gamba".