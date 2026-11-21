Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali delle Atp Finals da imbattuto, dopo aver sconfitto Tiafoe, Medvedev e Flavio Cobolli. Proprio alla vigilia della sfida con il tennista romano, lo spagnolo ha studiato con il suo staff un cambio di strategia. Un piano che ha dato i suoi frutti e che verrà ripetuto alla vigilia della semifinale con Ben Shelton.

Alcaraz, la scelta concordata con lo staff

Nelle gare precedenti, Alcaraz aveva iniziato la sua seduta di riscaldamento alle 10:45 del mattino. Alla vigilia della sfida con Cobolli aveva deciso di iniziare la sua sessione di allenamento alle 13:30, esattamente un'ora prima di scendere in campo all'Inalpi di Torino: lo spagnolo e il suo staff hanno optato per un cambio strategico: riscaldamento, doccia e rientro in campo per il match.

Le parole di Alcaraz: "I piani si possono cambiare"

La stessa procedura verrà ripetuta anche pochi minuti prima della sfida con Shelton. "I piani sono fatti per essere cambiati. Abbiamo sempre voluto provare questo modo di fare le cose, riscaldandoci un po' e andando direttamente in campo. Questo richiede molto tempo al club e significa alzarsi prima del solito in molte occasioni. Continueremo a farlo", ha ribadito lo spagnolo