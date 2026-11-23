Alle ATP Finals di Torino succede anche questo. Un ortopedico di fama mondiale, parte del team di medici che si occupa dei tennisti, pubblica una foto con Carlos Alcaraz e in un attimo scatta l'indiscrezione: "A Torino c'è anche Ultimo, magari nascosto?". La risposta è no. Ma dietro quell'immagine c'è una storia che intreccia tennis, medicina e spettacolo. Il protagonista è il professor Giovanni Di Giacomo, ortopedico di fama internazionale e primario al Concordia Hospital di Roma, oltre che Responsabile Medico ufficiale delle ATP Finals. Un nome che nel mondo dello sport è conosciuto per la sua competenza, ma che ha anche un legame molto speciale con la musica italiana: è il padre di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo e madre del piccolo Enea. Mentre i fan seguono con attenzione la vita della coppia, alle Finals di Torino «nonno Giovanni» ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario. Quando Carlos Alcaraz ha accusato un risentimento alla coscia, con il rischio di compromettere la partecipazione al torneo e alla Coppa Davis, è stata proprio l'équipe del professor Di Giacomo a intervenire. Gli accertamenti hanno permesso di scongiurare problemi più seri. Il lavoro dello staff medico, tra trattamenti e gestione dell'infortunio, ha consentito allo spagnolo di tornare in campo e di competere ad altissimo livello, nonostante le condizioni fisiche non fossero ideali. Il risultato è stato il trionfo finale di Alcaraz. E così, mentre il campione spagnolo conquistava Torino, anche il professor Di Giacomo si ritrovava al centro dell'attenzione. Non per la musica, non per Ultimo, ma per aver contribuito a rendere possibile la corsa al titolo del numero uno del tennis mondiale. Una curiosità che unisce il mondo dello sport a quello dello spettacolo, con un protagonista che, questa volta, ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo lavoro.