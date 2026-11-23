"Ma quindi Ultimo era a Torino di nascosto per le Finals?". Il gossip (sbagliato) e una foto di Alcaraz...
Alle ATP Finals di Torino succede anche questo. Un ortopedico di fama mondiale, parte del team di medici che si occupa dei tennisti, pubblica una foto con Carlos Alcaraz e in un attimo scatta l'indiscrezione: "A Torino c'è anche Ultimo, magari nascosto?". La risposta è no. Ma dietro quell'immagine c'è una storia che intreccia tennis, medicina e spettacolo. Il protagonista è il professor Giovanni Di Giacomo, ortopedico di fama internazionale e primario al Concordia Hospital di Roma, oltre che Responsabile Medico ufficiale delle ATP Finals. Un nome che nel mondo dello sport è conosciuto per la sua competenza, ma che ha anche un legame molto speciale con la musica italiana: è il padre di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo e madre del piccolo Enea. Mentre i fan seguono con attenzione la vita della coppia, alle Finals di Torino «nonno Giovanni» ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario. Quando Carlos Alcaraz ha accusato un risentimento alla coscia, con il rischio di compromettere la partecipazione al torneo e alla Coppa Davis, è stata proprio l'équipe del professor Di Giacomo a intervenire. Gli accertamenti hanno permesso di scongiurare problemi più seri. Il lavoro dello staff medico, tra trattamenti e gestione dell'infortunio, ha consentito allo spagnolo di tornare in campo e di competere ad altissimo livello, nonostante le condizioni fisiche non fossero ideali. Il risultato è stato il trionfo finale di Alcaraz. E così, mentre il campione spagnolo conquistava Torino, anche il professor Di Giacomo si ritrovava al centro dell'attenzione. Non per la musica, non per Ultimo, ma per aver contribuito a rendere possibile la corsa al titolo del numero uno del tennis mondiale. Una curiosità che unisce il mondo dello sport a quello dello spettacolo, con un protagonista che, questa volta, ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo lavoro.
Ultimo a New York, cosa sappiamo
E, per rispondere alla domanda iniziale, no, Ultimo non era a Torino. Se ne sta serenamente a New York con la compagna e il figlio che tra una settimana compirà due anni. Lontano da social, gossip e indiscrezioni.
Carlos Alcaraz trionfa alle Nitto Atp Finals di Torino chiudendo il cerchio dei quattro Slam e chiudendo l'anno in bellezza aggiudicandosi l'ultimo trofeo del 2026. Se lo spagnolo ci ha messo del suo essere incoronato ''Maestro'', parte del merito va riconosciuta ai medici che gli hanno consentito di performare ad altissimo livello nonostante l'apprensione per il suo stato fisico. Nello specifico il dottor Giovanni Di Giacomo, Responsabile Medico ufficiale ATP per le Nitto ATP Finals assieme al team dell'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, ha svolto un vero e proprio lavoro da angelo custode per il successo di Alcaraz.
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