Matteo Berrettini: età, carriera e fidanzate del tennista italiano 

Chi è Matteo Berrettini: origini, famiglia e prime lezioni di tennis

Nato a Roma il 12 aprile 1996, Matteo Berrettini è una delle figure di spicco nel panorama tennistico italiano, guadagnandosi il soprannome di "the hammer" per la notevole potenza dei suoi colpi. Figlio di Claudia Bigo, avvocato, e di Luca Berrettini, imprenditore, Matteo ha anche un fratello minore, Jacopo, che segue le sue orme giocando a tennis a livello professionistico. Le radici di Matteo si estendono fino al Brasile grazie alla nonna materna, Lucia, originaria di Rio de Janeiro, che si è trasferita in Italia negli anni '60. Matteo ha iniziato a giocare all'età di cinque anni, supportato e incoraggiato dalla famiglia, e da allora il suo percorso è stato caratterizzato da un'impressionante ascesa nei ranghi internazionali. Tra il 2003 e il 2010, Matteo ha ricevuto le sue prime lezioni di tennis da Raoul Pietrangeli e all'inizio del 2011 si è trasferito al Circolo Canottieri Aniene, dove è stato allenato da Vincenzo Santopadre. Attualmente vive a Monte Carlo, Monaco, così come molti altri atleti professionisti, i quali decidono di andare via dall'Italia per motivi fiscali e per le strutture sportive d'eccellenza disponibili.

Berrettini: altezza, peso, gioco e fisico

Matteo Berrettini è alto 1.96 m e il suo peso è di circa 95 kg. Si distingue per un gioco aggressivo e versatile, efficace su tutte le superfici, con un'eccezionale predisposizione per l'erba. Tecnicamente, predilige attaccare con potenti colpi di topspin dalla linea di fondo, avvalendosi di un servizio veloce e un diritto devastante per dominare gli scambi. Il suo servizio, che può superare i 210 km/h, e un solido gioco di volo completano il suo arsenale, rendendolo uno dei tennisti più completi e temibili del circuito. Nonostante la corporatura possente, Matteo ha una costituzione fisica piuttosto sensibile; infatti, nel corso degli anni è stato messo alla prova da numerosi infortuni. I suoi allenamenti si concentrano soprattutto sul potenziamento muscolare e sulla salute delle sue gambe, con una particolare attenzione rivolta alle caviglie, considerate il suo tallone d'Achille. L'obiettivo è di renderle forti ma anche flessibili, per garantirgli un'ottima mobilità in campo.

Berrettini: chi sono le ex fidanzate

Ajla Tomljanovic

Nata nel 1993 a Zagabria, Croazia, Ajla Tomljanovic è una tennista professionista australiana, che nel 2023 ha raggiunto il suo miglior ranking in singolare al numero 32 del mondo. Dopo il 2014, la Tomljanovi? compete sotto la bandiera australiana, avendo ottenuto la residenza permanente nel paese e poi la cittadinanza nel 2018. Nel corso della sua carriera, ha vinto un titolo WTA 125 in singolare e tre titoli ITF in doppio.

Paola Di Benedetto

Noto personaggio televisivo italiano, modella e influencer. È salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione a vari programmi TV, tra cui "L'Isola dei Famosi", dove si è distinta fino a vincere l'edizione del 2020 del Grande Fratello VIP. La sua carriera nel mondo dello spettacolo include anche ruoli come "Madre Natura" nella trasmissione "Ciao Darwin" e come valletta in "Colorado". Oltre alla televisione, Paola ha fatto parlare di sé per la sua vita privata, inclusa la relazione con il tennista Matteo Berrettini.

Melissa Satta

Modella, showgirl e conduttrice televisiva italiana. È nota per la sua partecipazione a vari programmi TV italiani e per la sua carriera nel mondo della moda. Melissa ha avuto una relazione con il calciatore Kevin-Prince Boateng, da cui ha avuto un figlio. Recentemente, ha avuto una relazione con Matteo Berrettini, attirando notevolmente l'attenzione dei media.

Berrettini, la carriera: dagli esordi al successo

La sua carriera, iniziata con modestia nel circuito Futures nel 2013, ha visto una traiettoria ascendente, segnata da momenti di crescita significativa e traguardi notevoli. La svolta avvenne nel 2015, quando Berrettini vinse per la prima volta il suo singolare, mentre il 2017 fu testimone del suo debutto nel circuito ATP agli Internazionali d'Italia, un palcoscenico prestigioso che gli offrì una notevole esposizione. La conquista del suo primo titolo Challenger segnò un'escalation nel suo percorso, proiettandolo nella top 300 mondiale e avvicinandolo alla ribalta internazionale. Nel 2018 fece il suo reale salto di qualità, poichè la vittoria a Gstaad non solo gli conferì il primo titolo ATP ma lo catapultò anche tra i primi 100 del mondo. Il 2019 fu l'anno della consacrazione con la semifinale agli US Open, che gli consentì l'ingresso nella top 10, coronato dalla qualificazione alle ATP Finals. Nei successivi anni, Matteo consolidò la sua reputazione con prestazioni notevoli agli Internazionali d'Italia, a Wimbledon, a Madrid, e con la partecipazione alle Finals di Torino. Il 2022 vide Berrettini raggiungere la semifinale agli Australian Open, ma anche affrontare sfide come infortuni che lo costrinsero a rinunciare a Wimbledon, un duro colpo per il suo spirito competitivo. Tuttavia, la sua resilienza lo vide tornare in campo, pronto a riscrivere la sua storia. Nonostante le difficoltà, come l'uscita dalla top 90 e gli infortuni, Berrettini ha dimostrato di poter superare gli ostacoli, raggiungendo traguardi importanti come gli ottavi a Wimbledon nel 2023.

Berrettini agli US Open

Nel 2019 Berrettini ha raggiunto la semifinale degli US Open, il suo miglior risultato in questo torneo fino ad oggi. Durante il torneo, ha dimostrato eccezionali capacità di gioco, superando avversari come Andrey Rublev e Gaël Monfils nei turni precedenti. Nella semifinale, è stato sconfitto da Rafael Nadal, il futuro campione, in tre set. Questa performance lo ha portato sotto i riflettori internazionali, evidenziando il suo potenziale come uno dei migliori giocatori del mondo. Nel 2020 Matteo è stato eliminato agli US Open al terzo turno. Nonostante avesse mostrato buone prestazioni nei primi turni, è stato sconfitto da Andrey Rublev, che si è imposto in tre set diretti. Questa uscita precoce è stata una delusione rispetto al suo successo dell'anno precedente. Nel 2022 Berrettini ha raggiunto i quarti di finale, dimostrando ancora una volta le sue solide capacità sul campo duro degli US Open. Tuttavia, è stato eliminato da Casper Ruud in tre set, ponendo fine alla sua corsa in quel torneo. Nonostante l'uscita, il suo cammino fino ai quarti ha confermato la sua resilienza e il suo talento. Nel 2023 Berrettini ha avuto una partecipazione breve ma intensa. Nel primo turno, ha mostrato una performance eccellente sconfiggendo Ugo Humbert in tre set diretti, con i punteggi di 6-4, 6-2, 6-2. Tuttavia, la sua corsa nel torneo si è conclusa prematuramente durante il secondo turno a causa di un infortunio che lo ha costretto al ritiro del match.

Roma, Berrettini agli Internazionali d'Italia

Nel corso degli anni, Matteo Berrettini ha partecipato in diverse occasioni agli Internazionali d'Italia, ottenendo risultati che riflettono la sua evoluzione nel tennis professionistico. Nel 2017, Berrettini ha segnato il suo ingresso nel circuito ATP proprio agli Internazionali d'Italia, ma il suo debutto si è concluso prematuramente al primo turno, poichè eliminato da Fabio Fognini. Nel 2019, Berrettini è riuscito a superare il terzo turno, un traguardo notevole che ha incluso una vittoria memorabile contro Alexander Zverev. Questo match ha rappresentato la sua prima vittoria contro un giocatore classificato nella top 10 mondiale. Nel 2020, Berrettini ha raggiunto un altro importante traguardo avanzando fino ai quarti di finale. Tuttavia, in questa fase del torneo, è stato sconfitto da Casper Ruud, chiudendo così la sua corsa in quella edizione del torneo.

Wimbledon: Berrettini contro Djokovic e Alcaraz

Il suo debutto a Wimbledon nel 2018 è stato significativo. Nonostante fosse la sua prima partecipazione al prestigioso torneo, Berrettini ha mostrato grinta e determinazione rimontando uno svantaggio di due set contro il numero 15 del mondo all'epoca, Jack Sock, per poi imporsi con un convincente 6-2 nel quinto set. Tuttavia, è stato eliminato al turno successivo da Gilles Simon. Il 2021, in particolare, ha segnato il punto più alto della sua carriera a Wimbledon, dove Berrettini è arrivato fino alla finale, diventando il primo italiano in assoluto a raggiungere questo traguardo nel torneo singolare maschile. Nonostante abbia perso contro Novak Djokovic in quattro set, con un risultato di 6-7 (4/7), 6-4, 6-4, 6-3, Berrettini esce dal torneo a testa alta, consapevole del suo posto tra l'elite del tennis mondiale secondo il ranking ATP 2021. Nel 2023 Matteo ritorna a Wimbledon e dimostra ancora una volta prestazioni eccezionali, ma il suo torneo si ferma davanti a Carlos Alcaraz, che ha ribaltato il match a suo favore con un risultato di 3-6, 6-3, 6-3, 6-3,

Matteo Berrettini, Madrid Open: la finale contro Zverev

Nel corso del 2021, Matteo Berrettini ha raggiunto per la prima volta la finale in un torneo Masters 1000 proprio al Madrid Open, battendo Casper Ruud nelle semifinali, con un punteggio di 6-4, 6-4. La finale lo ha visto affrontare Alexander Zverev, contro il quale aveva un record di una vittoria in tre incontri- Dopo aver perso il secondo set, Berrettini non è riuscito a mantenere il ritmo, soccombendo nel terzo e interrompendo così la corsa al titolo.

ATP Finals di Torino: Berrettini contro Djokovic e Federer

Matteo Berrettini ha giocato alle ATP Finals di Torino negli anni 2019 e 2021. Nel 2019, alla sua prima partecipazione alle ATP Finals, Berrettini ha perso le prime due partite del round robin contro Novak Djokovic e Roger Federer, ma ha ottenuto una vittoria contro Dominic Thiem. Questo gli ha permesso di diventare il primo uomo italiano a vincere una partita in questo torneo. Tuttavia, non è riuscito a qualificarsi per la fase successiva. Nel 2021, Berrettini si è ritirato durante la sua prima partita contro Alexander Zverev a causa di un infortunio addominale, terminando prematuramente la sua campagna

Australian Open: Berrettini-Nadal

Nel 2022 Berrettini ha raggiunto la semifinale agli Australian Open, ma è stato sconfitto da Rafael Nadal, che ha prevalso con un punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo un match di quasi tre ore. Nonostante un inizio difficile, con Nadal dominante nei primi due set, Berrettini ha trovato la forza di reagire nel terzo set, diventando molto efficace al servizio e mettendo in difficoltà Nadal. Tuttavia, nonostante il tentativo di rimonta, Nadal ha saputo gestire i momenti cruciali, assicurandosi la vittoria.

Berrettini oggi

Da quando si è ritirato al secondo turno degli US Open 2023, Matteo Berrettini non è più apparso in competizione, a causa di problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal circuito. Dopo quasi sei mesi di assenza e aver saltato gli Australian Open, il ritorno di Berrettini sembra vicino: è prevista la sua partecipazione alle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells, segnando un atteso ritorno per il finalista di Wimbledon 2021.

Berrettini infortuni

Nel corso degli anni 2022 e 2023, Matteo Berrettini ha subito significative interruzioni della sua carriera tennistica, a causa dei numerosi infortuni. A febbraio 2022 Matteo ha riscontrato un problema agli addominali, seguito da un intervento chirurgico alla mano destra a marzo. La situazione si è complicata ulteriormente a giugno, quando il Covid-19 lo ha costretto a una pausa forzata. A ottobre ha affrontato un dolore al piede sinistro, un problema al polpaccio della gamba destra a marzo 2023, seguito da nuovi problemi agli addominali in aprile e una distorsione/lesione alla caviglia ad agosto. Infine, a dicembre 2023, è comparso un nuovo problema al piede. Un biennio, questo, particolarmente sfidante per il tennista italiano.