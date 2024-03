Berrettini vede la luce, vittoria all'esordio con Gaston: "Sono felice, sto bene"

Matteo Berrettini vede la luce in fondo al tennis. Il tennista romano è tornato in campo dopo 194 giorni e ha vinto. Al debutto al torneo Challenger 175 di Phoenix ha battuto il francese Hugo Gaston in tre set 3-6, 6-3, 6-1. Berrettini non giocava una partita dallo scorso Us Open, quando si infortunò alla caviglia destra. Sette mesi di calvario culminati nel ritiro dagli Australian Open, prima ancora di cominciare. Ora il periodo buio sembra alle spalle. Anche il profilo ufficiale dell’Atp lo ha celebrato con un bel messaggio: “Matteo Berrettini is back… and winning”.