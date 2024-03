Miami, per Berrettini c'è subito Murray: tutti i dettagli

Nemmeno il tempo di assimilare quanto successo in California ed è già il momento di spostarsi in Florida . Dalla costa ovest a quella orientale, a Miami si gioca la seconda tappa del Sunshine Double. Presenti nove dei primi dieci giocatori del mondo, Atp e Wta, nel maschile l’unica assenza è di quella del numero 1 del mondo Novak Djokovic . Sette gli italiani presenti nel tabellone maschile, cinque le ragazze che difenderanno i nostri colori nel femminile. Daniil Medvedev cercherà di confermare il titolo del 2023 , mentre non potrà fare lo stesso Petra Kvitova, assente da inizio stagione dopo aver annunciato di essere in dolce attesa. Da testa di serie numero 2, Sinner esordirà direttamente al secondo round contro il vincente del match tra Pedro Cachin (in serie negativa da 12 partite) e un qualificato. Possibile sfida negli ottavi con Tommy Paul , semifinalista a Indian Wells.

Sinner ci riprova a Miami: Alcaraz nel mirino

Inutile girarci attorno, le possibilità dell’altoatesino di scavalcare in classifica Carlos Alcaraz (testa di serie n.1) alla fine del torneo non sono tante. Per prendersi la seconda posizione del Ranking Atp, Sinner dovrà infatti vincere il titolo e sperare che lo spagnolo non raggiunga le semifinali. D’altro canto, il tennista di El Palmar ha interrotto l’imbattibilità stagionale di Jannik (16 vittorie) nella semifinale di Indian Wells e sembra essere in grandissima forma. Insomma, Sinner ci può provare, ma non dipende solo da lui. In ogni caso, può consolarsi sapendo che gli basterà raggiungere gli ottavi di finale per assicurarsi di restare numero 3 al termine del Miami Open, anche nel caso in cui Medvedev dovesse vincere il torneo.