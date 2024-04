Berrettini e la frase che esalta i tifosi: "Questo è...". Poi la dedica speciale

MARRAKECH (MAROCCO) - "Sono molto felice. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ospitato qui a Marrakech. Il torneo è diventato sempre più bello e competitivo negli anni". Così Matteo Berrettini, che non contiene l'emozione dopo il trionfo in Marocco. Troppo grande la gioia per essere tornato a conquistare un torneo dopo due anni, troppo grande la gratitudine per chi l'ha sempre sostenuto: "Poi ovviamente ringrazio il mio team. Gli ultimi due anni sono stati duri, il mio corpo non rispondeva al meglio e loro mi hanno aiutato a superare tutto", ha spiegato nel post gara.