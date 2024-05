Berrettini, che guaio! Rinuncia al Roland Garros: il messaggio sui social

ROMA - Niente Roland Garros per Matteo Berrettini, che dovrà rinunciare anche all'Open di Francia dopo il forfait agli Internazionali d'Italia giocati a Roma. Il tennista azzurro non ha ancora recuperato e non si sente al meglio, per questo non seguirà Sinner, che invece ha deciso di partecipare al torneo del Grande Slam, in programma dal 26 maggio prossimo.