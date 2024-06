Berrettini si allena a Stoccarda: ecco quando tornerà in campo

Matteo Berrettini prepara il ritorno in campo. A quasi due mesi dalla sconfitta subita al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo contro Miomir Kecmanovic, il romano è pronto a rientrare. Il finalista di Wimbledon 2021 ha rinunciato agli Internazionali BNL d'Italia e al Roland Garros dopo la cavalcata vincente sulla terra rossa di Marrakech per preparare al meglio la stagione sull'erba. Per lui, il primo appuntamento sarà l'ATP 500 di Stoccarda che lo vedrà al via nel main draw dopo il forfait dell'australiano Aleksandar Vukic. Il torneo è in programma la prossima settimana e l'azzurro è già arrivato nella città tedesca, dove si sta allenando in vista dell'esordio.