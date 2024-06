Berrettini-Safiullin, Atp Stoccarda: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

STOCCARDA - Torna in campo Matteo Berrettini , lo fa sulla superficie più congeniale alle sue caratteristiche: l’erba. Appuntamento sul prato dell’Atp 250 di Stoccarda per la sfida contro il russo Roman Safiullin martedì 11 giugno (orario ancora da definire). Il tennista romano non gioca un match ufficiale dal torneo di Monte Carlo. Sono stati mesi difficili per lui, ma sta tornando piano piano ai suoi livelli. Con il russo non ci sono precedenti, sarà la sfida numero uno tra i due.

Berrettini-Safiullin Atp Stoccarda: dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Berrettini e Safiullin, in programma martedì 11 giugno, sarà visibile su Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Il montepremi del torneo di Stoccarda

L’Atp 250 di Stoccarda ha in palio un montepremi totale di 734.915 euro, di cui 104.261 andranno al vincitore. Da contare anche i 250 punti in palio per il ranking. Matteo Berrettini debutta in Germania con la posizione numero 95 del ranking.