Berrettini show nell'intervista: la risposta al giornalista è epica

STOCCARDA (GERMANIA) - Matteo Berrettini è stato il protagonista di un simpatico botta e risposta al termine della vittoriosa sfida contro Denis Shapovalov , valevole per gli ottavi di finale del torneo di Stoccarda. L'azzurro, che si è imposto in un'ora e tredici minuti con il risultato di 6-4, 6-4, si è detto soddisfatto per la vittoria ed il passaggio de turno: "Volevo dare continuità dopo il successo contro Safiullin ed oggi è stata una gara importante".

Berrettini e la risposta sui quarti di finale

Quando gli è stato fatto notare che nella sua carriera non ha mai perso ai quarti di finale sull'erba, il tennista azzurro si è lasciato andare ad una smorfia piuttosto eloquente, prima di rispondere: "In Italia quando ci viene chiesta una cosa così, facciamo cose che qui non possiamo fare (ride ndr.)". Tornando sulla prossima sfida: "So che sull'erba fino ad oggi ho sempre fatto bene, speriamo di continuare così. Vedremo se riuscirò a raggiungere le semifinali".