Berrettini, che scalata al ranking: la nuova posizione dopo la finale a Stoccarda

Matteo Berrettini ha sfiorato il trionfo a Stoccarda, cedendo soltanto a Jack Draper in finale all'Atp 250 tedesco. Restano quindi quattro le affermazione sull'erba in carriera per l'azzurro, solitamente una sentenza su questa superficie, frenato dal britannico di Sutton, particolarmente abile sul veloce. L'italiano aveva conquistato già due titoli a Stoccarda, tra il 2019 e il 2022, mentre per Draper si tratta di una prima volta sia in Germania che nel circuito Atp. In attesa di Wimbledon 2024, torneo caro all'italiano dopo il sensazionale exploit del 2021, il classe '96 di Roma si presenterà al torneo di Halle con tante certezze in più date anche da una nuova scalata nel ranking Atp dopo i trionfi a Marrakech e appunto in Germania.