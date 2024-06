Berrettini stupisce tutti: la frase sul tetto prima di Wimbledon

Matteo Berrettini è uscito di scena al secondo turno dell'ATP 500 di Halle , sconfitto da Marcos Giron in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 dopo aver disputato un ottimo primo set e aver accusato un calo decisivo nel secondo e nel terzo. Sull'erba del Terra Wortmann Open , il romano ha comunque trovato un bel successo all'esordio su Alex Michelsen , la settimana successiva alla finale raggiunta a Stoccarda . "Il tennis è così, soprattutto sull’erba. Pochi punti cambiano la partita - le sensazioni di Berrettini dopo la partita con Giron -. Ho avuto le mie chance sul 3-3 (30-30) nel secondo set, forse potevo giocare un po’ meglio. Altre palle break le ho avute all’inizio del terzo. Poi hanno chiuso il tetto dicendomi che piovesse anche se non mi sembrava".

Berrettini: "La chiusura del tetto ha cambiato la partita"

"Una volta chiuso il tetto le condizioni cambiano parecchio e il campo era forse ancora più lento, e questo non aiuta il mio tennis ovviamente - spiega Berrettini sui possibili motivi del cambio dell'inerzia del match -. Detto questo non sto cercando scuse, un dato di fatto è che lui da lì in poi ha iniziato a giocare molto bene, solidissimo. Ho perso io un po’ di lucidità al servizio e il match è girato. Mi dispiace perché mi sentivo molto bene e stavo giocando bene, un rientro così non me lo aspettavo neanche io".

Testa a Wimbledon

A Halle è arrivato un risultato che certamente non soddisfa Berrettini, ma l'azzurro non si scoraggia in vista dell'appuntamento più atteso: "Fisicamente sto bene, il corpo in generale si sta abituando a tanti servizi e tante risposte, a muoversi sempre di più. È come se fosse l’inizio della stagione per me, quindi adesso testa a Wimbledon". Difficile inserirlo tra i favoriti, ma Matteo ha già dimostrato di poter compiere grandi imprese ai Championships, dove ha raggiunto la finale nel 2021 e da dove potrebbe definitivamente partire il suo 2024.