Ansia Berrettini, problemi alla schiena a Wimbledon: tifosi preoccupati

MTO per Berrettini a Wimbledon, problemi alla schiena

Il tennista di Roma ha accusato un forte dolore alla schiena durante il terzo set del suo primo turno a Wimbledon con Fucsovics, richiedendo tempestivamente l'intervento di un fisioterapista. In totale, dalla conclusione del parziale, Berrettini e l'avversario ungherese si sono fermati per 15 minuti: il classe '96 si è allontanato dal campo in un primo momento, per poi rientrare e sottoporsi a un trattamento specifico alla schiena. Dopo l'intervento del fisioterapista, Berrettini è tornato in campo per il quarto set contro Fucsovics, sebbene le sue espressioni di dolore non facciano ben sperare i suoi tifosi per il prosieguo del torneo.