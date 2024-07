Berrettini, cosa ha detto a rete a Tsitsipas a fine partita: il gesto è virale

GSTAAD (Svizzera) - Una stretta di mano e un urlo liberatorio, l'esultanza di M atteo Berrettini è già virale . Il tennista romano batte Stefanos Tsitsipas e vola in finale all' Atp Gstaad e a fine partita, dopo essersi complimentato con il rivale, si è lasciato andare, tirando fuori tutta la voglia di tornare ai suoi livelli e festeggiando il primo successo in carriera con il fenomeno greco.

Tsitsipas 'bestia nera'

Tsitsipas aveva infatti vinto tutte e quattro le partite precedenti contro Berrettini: la più recente in United Cup a gennaio del 2023. Gli altri match sono stati agli Internazionali di Roma e agli Australian Open (due volte, di cui una vinta dal greco per rinuncia di Berrettini per infortunio). Oggi, a Gstaad, Berrettini si è preso la sua rivincita, imponendosi in due set, per 7-6, 7-5, e guadagnandosi la finale con il francese Halys.