Berrettini diretta Kitzbuhel, esordio contro Kotov: segui il tennis LIVE

Dopo il trionfo a Gstaad , Berrettini torna in campo: l'esordio sulla terra rossa di Kitzbuhel inizierà contro il russo Kotov , attualmente numero 62 al mondo della classifica Atp . Il vincente incontrerà al prossimo turno il cileno Tabilo , tra i tennisti più temuti della manifestazione. Segui la sfida in diretta.

Gli scatti più belli del successo in due set (6-3, 6-1) di Berrettini sul francese Halys nella finale di Gstaad in Svizzera.

14:35

La previsione di Borghi e Roia su Berrettini

Berrettini potrà fare affidamento anche su due tifosi d'eccezione come gli attori Borghi e Roia. Durante Gstaad i due hanno incoraggiato sui social il tennista italiano, svelando di aver anche predetto la sua vittoria in tempi non sospetti.

14:20

L'inizio della partita

L'incontro si terra al campo centrale come sfida di chiusura della giornata dopo Gaston-Altmaier e Ofner-Neumayer.

14:05

Le ultime uscite di Kotov

Nelle sei partite disputate in due mesi il tennista russo ha ottenuto tre vittorie e tre sconfitte, arrivando per cinque volte all'ultimo set. L'unico ad aver travolto Kotov in tempi recenti è stato Jannik Sinner, che lo ha battuto con uno 0-3 ai sedicesimi del Roland Garros

13:50

Il rendimento di Berrettini

Nonostante gli infortuni, Berrettini ha mantenuto un rendimento molto alto nell'ultimo anno. Al netto dei soli otto tornei disputati, l'italiano ha centrato quattro finali vincendo anche due titoli, l'ultimo solo due giorni fa a Gstaad.

Kitzbuhel, Austria