Berrettini-Hanfmann diretta Kitzbuhel: segui il tennis di oggi LIVE

13:33

Hanfmann-Berrettini 1-0

Ottima partenza di Hanfmann che tiene a zero il servizio e con un approccio molto aggressivo non lascia scampo a Berrettini.

13:31

Inizia il secondo set, ancora Hanfmann al servizio

Si parte con il secondo set. Il tedesco è chiamato a riprendersi se vuole prolungare la partita.

13:28

+++ Berrettini vince il primo set e si avvicina alla finale +++

Berrettini ha chiuso il primo set con il sesto ace della sua partita. Fin qui è apparsa abbastanza chiara la superiorità dell'azzurro.

13:22

Hanfmann-Berrettini 4-5

Il tedesco fa la sua parte riducendo nuovamente le distanze. Berrettini si gioca il set affidandosi al suo servizio.

13:20

Hanfmann-Berrettini 3-5

Berrettini prende ancora un punto e si avvicina al primo set. Dopo un doppio fallo l'italiano ha ritrovato la concentrazione vincendo il game grazie ai suoi servizi.

13:13

Hanfmann-Berrettini 3-4, il tedesco la spunta ai vantaggi

Hanfmann si porta a casa il game nonostante le grosse difficoltà. I tanti errori del tedesco hanno concesso a Berrettini due break point che l'italiano non è riuscito a sfruttare.

13:04

Hanfmann-Berrettini 2-4

Berrettini allunga le distanze contro un Hanfmann demoralizzato dalla potenza dei servizi dell'italiano.

12:59

Hanfmann-Berrettini 2-3

L'azzurro si porta in vantaggio riuscendo a prendere a tenere a zero Hanfmann nel suo turno di servizio.

12:58

Hanfmann-Berrettini 0-30 al termine di uno splendido scambio

Berrettini e Hanfmann iniziano a dar spettacolo. Il tedesco sale a rete per rispondere subito all'avversario, Matteo risponde con un lob che scavalca l'avversario obbligandolo a un colpo in rincorsa con la racchetta tra le gambe. Berrettini è ben piazzato e risponde subito portandosi sullo 0-30.

12:55

Hanfmann-Berrettini 2-2

Hanfmann fa il possibile per contenere la forza di Berrettini ma l'azzurro ha avuto la meglio grazie a un tocco sporco dell'avversario sul 30-40.

12:50

Hanfmann-Berrettini 2-1

Risposta veloce di Hanfmann che ritrova subito il vantaggio senza grossi problemi.

12:47

Hanfmann-Berrettini 1-1

Berrettini pareggia il risultato affidandosi ai suoi colpi potenti.

12:43

Hanfmann-Berrettini 1-0

Il tedesco si porta avanti tenendo a zero il servizio, ottima partenza per lui.

12:41

Si parte, primo servizio per Hanfmann

Il tedesco inizia la partita con un buon servizio che Berrettini riesce a respingere. Alla fine il punto va al tedesco dopo pochi scambi.

12:35

Inizia il riscaldamento

Il tedesco e l'italiano hanno raggiunto il campo di Kitzbuhel e a breve inizieranno la sfida.

12:30

Kitzbuhel, il ricco premio in palio

Oltre i punti del ranking Atp, gli atleti si giocheranno anche un ricco montepremi. Raggiungendo le semifinali entrambi si sono garantiti un incasso di oltre 30mila euro che, in caso di passaggio del turno si alzerebbe a circa 50mila euro. TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA PARTITA

12:15

L'azzurro parte favorito

Nonostante la forte confidenza tra Hanfmann e questo torneo, Berrettini parte comunque favorito per il successo finale. L'azzurro dovrà combattere con la fatica dovuta alle diverse settimane consecutive di gioco, che lo stanno portando a reggere un ritmo a cui non è abituato.

12:00

Come si presenta Hanfmann

Il tedesco ha vissuto una stagione molto complessa che potrebbe in parte riscattare in terra austriaca. Infatti il numero 116 del mondo ha sempre offerto le sue prestazioni migliori ad alta quota, in particolare porprio a Kitzbuhel. Dal 2020, quando perse in finale, il 32enne ha confermato l'ottimo feeleing con questo torneo raggiungendo un'altra semifinale nel 2022 poi persa contro Filip Misolic.

11:45

Come si presenta Berrettini

Il tennista italiano ha raggiunto la semifinale di oggi battendo prima Kotov, poi Tabilo e in ultimo Moreno De Alboran, tutti con il punteggio di 2-0. Pur non avendo perso nemmeno un set, per ben 5 volte su 6 si è dovuto spingere fino al tie break per sconfiggere i suoi avversari. Al momento Berrettini non perde un set da 8 partite consecutive, l'ultimo risale alla sconfitta di Wimbledon contro Jannik Sinner.

11:30

Non solo Berrettini, gli italiani in campo oggi

Saranno tre gli azzurri a scendere in campo tra gli Atp di Kitzbuhel, Umago e Atlanta. Il primo sarà Berrettini alle 12:30, seguiranno Musetti nel pomeriggio e Bellucci questa notte. IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Kitzbuhel, Austria