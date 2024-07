Berrettini diretta finale Atp Kitzbuhel: segui la sfida con Gaston LIVE

Matteo Berrettini sta vivendo un momento d'oro . Dopo aver trionfato a Gstaad , il tennista romano ha raggiunto la finale dell'Atp 250 di Kitzbuhel , dove sfiderà il francese Hugo Gaston. In palio per Berrettini il possibile terzo trofeo della stagione , più altri punti preziosi per il ranking. Segui la finale in diretta.

13:41

Berrettini-Gaston 4-5

Gaston tiene ancora il servizio, con l'azzurro che non ha ancora trovato nessuna occasione per il break.

13:39

Berrettini-Gaston 4-4

Berrettini annulla una palla break! Gaston pericoloso si porta sul 40-30, ma l'azzurro riesce ad annullare la prima ed unica palla break, tenendo il servizio.

13:31

Berrettini-Gaston 3-4

Ancora nessuna chance per un break in questo primo set, con i due rivali che stanno dominando i rispettivi turni di servizio.

13:28

Berrettini-Gaston 3-3

Altro grandissimo turno in servizio dell'azzurro: equilibrio assoluto in questa fase.

13:26

Berrettini-Gaston 2-3

Altra risposta lampo del francese, con un altro servizio a zero.

13:22

Berrettini-Gaston 2-2

Altra grande reazione dell'azzurro, che tiene la battuta.

13:19

Berrettini-Gaston 1-2

Servizio a zero anche per il francese, che ritorna avanti.

13:17

Berrettini-Gaston 1-1

Berrettini risponde con un turno perfetto al servizio, senza concedere neanche un punto.

13:14

Berrettini-Gaston 0-1

Gaston tiene il servizio ma Berrettini prova subito a mettergli pressione. Ora l'azzurro al servizio.

13:11

Si parte con Berrettini alla risposta

Berrettini vince il sorteggio e sceglie di partire rispondendo: si comincia!

13:04

Berrettini e Gaston in campo

Scendono in campo Berrettini e Gaston, accolti degli applausi del pubblico.

12:55

Berrettini e Gaston in campo tra pochi minuti

Sale l'attesa: manca pochissimo alla finale di Kitzbuhel.

12:40

Berrettini gioca per il terzo trionfo della stagione

Dopo quelli di Marrakech e Gstaad, qui a Kitzbuhel Berrettini ha la chance di conquistare il terzo trofeo della stagione, portando il suo totale in carriera a dieci.

12:30

12:20

12:15

Berrettini-Gaston: sfida inedita

Sarà la prima sfida in assoluto tra l'azzurro e il francese: tra i due non c'è nessun precedente.

12:10

12:05

12:00

Berrettini sfida Gaston nella finale di Kitzbuhel

Il tennista romano sfida il francese in finale nell'Atp 250, con l'obiettivo di conquistare il terzo trofeo stagionale e altri punti per il ranking mondiale.

Kitzbuhel, Austria